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31 Mayıs'a kadar süre verildi! Başvuranlara tek koşulla 7 bin 900 TL devlet desteği!

Türkiye İş Kurumu tarafından başvuru yapan işsiz vatandaşlara ek ödeme yapılacağı duyuruldu. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda 7900 TL ödeme yapılacağı açıklanırken yapılacak ödemenin sadece başvuru yapan kişilere verileceği duyuruldu.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 20:37
31 Mayıs'a kadar süre verildi! Başvuranlara tek koşulla 7 bin 900 TL devlet desteği!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlikle mücadele kapsamında yeni bir destek programı başlattı. Bu program kapsamında işsiz vatandaşlara ek ödeme yapılacak ve başvurular 31 Mayıs tarihine kadar alınacak. Yapılan duyuruya göre, başvuranlara tek koşul ile 7 bin 900 TL devlet desteği verilecek.

İŞKUR'un bu yeni destek programı iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapacak olan işsizler, belirlenen tek koşulu yerine getirdiği takdirde 7 bin 900 TL'lik devlet desteğinden faydalanabilecekler. Bu destek, iş arayan insanlara ekonomik anlamda önemli bir katkı sağlayacak ve iş bulma süreçlerini destekleyecek.

31 Mayıs'a kadar süre verildi! Başvuranlara tek koşulla 7 bin 900 TL devlet desteği!

İŞKUR'un bu destek programı, işsizlikle mücadele kapsamında atılan önemli adımlardan biridir. İş arayan insanlara umut ve destek olmayı hedefleyen bu program, milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecektir. 31 Mayıs tarihine kadar süren başvuru dönemi kaçırılmamalı ve gerekli şartları sağlayan herkesin bu destekten faydalanması sağlanmalıdır.

7900 TL

Başvuru yapmak isteyen kişilerin İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan formun incelenmesinin ardından belirlenen koşulu sağlayan başvuru sahiplerine 7 bin 900 TL'lik destek ödemesi yapılacak. Bu destek ile iş arayan vatandaşların maddi kaygıları bir nebze olsun azaltılacak ve iş bulma süreci daha kolay hale gelecek.

Sonuç olarak, İŞKUR'un başlattığı bu destek programı iş arayan vatandaşlara önemli bir destek sunmaktadır. 31 Mayıs tarihine kadar sürecek olan başvuru döneminde gerekli koşulları sağlayan herkes, 7 bin 900 TL'lik devlet desteğinden faydalanabilir. Bu fırsatı kaçırmamak ve maddi anlamda destek almak isteyen herkesin başvuru yapması önemlidir. İŞKUR'un bu tür desteklerle işsizlikle mücadeleye önemli bir katkı sağladığı unutulmamalıdır.

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31 Mayıs'a kadar süre verildi! Başvuranlara tek koşulla 7 bin 900 TL devlet desteği!

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