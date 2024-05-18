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Otomobil fiyatlarına güncelleme geldi! 7 Temmuz tarihinde tüm araç modellerinde özel indirimler

Gözler 7 Temmuz'daki otomobil fiyatlarında. Dönüm noktası tarihinden itibaren yeni otomobillerde eklenti paketi olarak satılan birçok özellik artık zorunlu olacak. Sıfır aracın standart paketine yeni güvenlik teknolojileri eklenecek. Bu kapsamda; 'Araba fiyatları düşecek mi yoksa artacak mı?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Uzmanlar, fiyatlarda bir miktar düşüş olabileceğini ancak ardından toparlanmanın yaşanabileceğini söylüyor.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 09:35
Otomobil fiyatlarına güncelleme geldi! 7 Temmuz tarihinde tüm araç modellerinde özel indirimler

7 Temmuz'da otomobil alıcıları için çok şey değişecek. Bu günden itibaren araç sektöründe yeni bir dönem başlıyor; Eklenti paketi olarak satılan bazı özelliklere artık ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer amaç trafik kazalarını azaltmak ise bu nedenle yeni araçların standart donanımına yeni güvenlik teknolojileri eklenmektedir. Normalde ek ücret karşılığında satın alınan pekçok özellik zorunlu hale gelecek.

"ARAÇLAR SİZİN ALKOLÜ SEVİYENİZİ ÖLÇECEK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Emre Özpeynirci, “Teknoloji geliştiriliyor. Elinizi vitese koyduğunuzda elinizden kan alıp alkol konsantrasyonunu ölçecek ya da poliste olduğu gibi anahtarın üzerinde üfleme cihazı olacak" diye konuştu.

"KOTA GETİRİLEBİLİR"

Otomobil fiyatlarına güncelleme geldi! 7 Temmuz tarihinde tüm araç modellerinde özel indirimler

Emre Özpeynirci, konuşmasının devamında "7 Temmuz tarihinden önce Türkiye'ye gelen otomobiller 7 Temmuz'dan sonra satılmayacak veya orada kota olacak. Hükümet orada diyor ki; '7 Temmuz'dan sonra 2023'te kaç tane otomobil sattıysanız eğer Türkiye'de yüzde 10'u kadar stoğunu satabilirsiniz' diyor dedi.

İleri sürüş teknikleri uzmanı Serkan Çabuş, yeni sisteme ilişkin yaptığı açıklamasında "Sürücü direksiyonun kontrolünü kaybettiğinde araç onu öyle ya da böyle uyaracaktır. Bir sürücü alkollüyken araca bindiğinde bu testi geçemezse, sürüşe devam edemeyecek. Sürücülerin önemsemediği veya önemsemediği şeylerin teknoloji sayesinde önüne geçilecek” dedi.

OTOMOBİL FİYATLARI NE OLUR?

Gündemde, 'Stoktaki yeni arabaların fiyatları ne olacak? Fiyat artacak mı yoksa azalacak mı?' soruları var. Otomobil alıcıları ve satıcıları bu soruların yanıtını arasa da güvenlik sistemi olmadan satılan araçların fiyatının düşmesi bekleniyor. Özpeynirci, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

Stokları boşaltmak için fiyat indirimleri olacak. Yani 7 Temmuz'dan önce fiyatlar düşebilir. 7 Temmuz tarihinden sonra bu standart donanıma sahip bazı markalarda fiyatlar artabilir."

7 TEMMUZ İTİBARİYLE ZORUNLU OLACAK ÖZELLİKLER NELER?

Akıllı hız yardımı

Şerit takip asistanı

Alkol kilidi hazırlığı

Kaza veri kaydedici

Kör nokta belirleme

Yaya koruyan ön cam sistemi

Acil durum frenleme asistanı

Sürücü yorgunluk algılama sistemi

Ani frende otomatik yanan flaşötler

Geri görüş kamerası

Arka park mesafe sensörü

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