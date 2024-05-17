27 Mayıs'a kadar kadın bakım ürünlerinde bomba indirim! Herkes koşup yetişsin

Her hafta düzenlediği aktüel kampanyaları ve uygun fiyat kalitesi ile müşteri kotasını gün geçtikçe yükselten Hakmar Marketleri genç kızların göz bebeği olan kozmetik ürünlerinde ve sevimli dostlarımız için mamalarda dev bir indirim duyurusu yaptı. Detaylar haberimizde…







HAKMAR EXPRESS 14- 27 MAYIS 2024 FIRSAT ÜRÜNLERİ! KEDİ MAMALARI İLE OJE ÇEŞİTLERİNDE SÜRPRİZ İNDİRİM

14-27 Mayıs 2024 Hakmar Ekspres Fırsat ürün kataloğu yayınlandı. Hakmar Ekspres'te bu hafta; Sosisli sandviçten sosisli sandviçe, saç boyası ve ojeden bebek şampuanına, kedi mamasından piknik setlerine, elbise ve pantolonlardan kadın oyuncaklarına kadar pek çok inanılmaz indirim var.





Yetişkin-Çocuk Yazlık Terlik 79.90 Türk Lirası





Kadın Etek Mevsimlik 179 Türk Lirası

Şalvar Pantolon Kadın 129 Türk Lirası



T-Shirt Sıfır Yaka Kadın 119 Türk Lirası



Kadın Pijama Tek Alt 89.90 Türk Lirası



Şort Etekli Desenli 79.90 Türk Lirası



Yetişkin Eva Tokalı Terlik 149 Türk Lirası



Erkek Bürümcük Şort 149 Türk Lirası



Erkek Bürümcük Pantolon 199 Türk Lirası



T-Shirt Sıfır Yaka 119 Türk Lirası



Erkek Likralı Boxer 39.95 Türk Lirası



Oyuncak Sevimli Hayvan Ailesi 139 Türk Lirası



Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları Kamyon 139 Türk Lirası



Oyuncak Robot 149 Türk Lirası







BienSpeedo Otomatik Temizlik Seti 599 Türk Lirası

Fonksiyonlu Uzayan Hortum 179 Türk Lirası



Kedi Otu 49.95 Türk Lirası

32 Parça Piknik Seti 129 Türk Lirası

Square Saklama Kabı Seti 49.95 Türk Lirası

Kapaklı Saklama Kabı 9.95 Türk Lirası

Termos Çanta 99.90 Türk Lirası

İpek Örgü Hamak 69.90 Türk Lirası

6'lı Meyve Bıçak 99.90 Türk Lirası

Duck Klozet Fırça Seti 49.95 Türk Lirası

Hazneli Bulaşık Fırçası 34.95 Türk Lirası