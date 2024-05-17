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27 Mayıs'a kadar kadın bakım ürünlerinde bomba indirim! Herkes koşup yetişsin

Son yıllarda yaptığı indirim kampanyaları ve aktüel ürünleri ile vatandaşın ilgisinin arttığı Hakmar Market birçok ev ürününde büyük bir kampanya düzenledi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 17.05.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 22:46
27 Mayıs'a kadar kadın bakım ürünlerinde bomba indirim! Herkes koşup yetişsin

Her hafta düzenlediği aktüel kampanyaları ve uygun fiyat kalitesi ile müşteri kotasını gün geçtikçe yükselten Hakmar Marketleri genç kızların göz bebeği olan kozmetik ürünlerinde ve sevimli dostlarımız için mamalarda dev bir indirim duyurusu yaptı. Detaylar haberimizde…

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HAKMAR EXPRESS 14- 27 MAYIS 2024 FIRSAT ÜRÜNLERİ! KEDİ MAMALARI İLE OJE ÇEŞİTLERİNDE SÜRPRİZ İNDİRİM

14-27 Mayıs 2024 Hakmar Ekspres Fırsat ürün kataloğu yayınlandı. Hakmar Ekspres'te bu hafta; Sosisli sandviçten sosisli sandviçe, saç boyası ve ojeden bebek şampuanına, kedi mamasından piknik setlerine, elbise ve pantolonlardan kadın oyuncaklarına kadar pek çok inanılmaz indirim var.

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Yetişkin-Çocuk Yazlık Terlik 79.90 Türk Lirası

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Kadın Etek Mevsimlik 179 Türk Lirası

Şalvar Pantolon Kadın 129 Türk Lirası

T-Shirt Sıfır Yaka Kadın 119 Türk Lirası

Kadın Pijama Tek Alt 89.90 Türk Lirası

Şort Etekli Desenli 79.90 Türk Lirası

Yetişkin Eva Tokalı Terlik 149 Türk Lirası

Erkek Bürümcük Şort 149 Türk Lirası

Erkek Bürümcük Pantolon 199 Türk Lirası

T-Shirt Sıfır Yaka 119 Türk Lirası

Erkek Likralı Boxer 39.95 Türk Lirası

Oyuncak Sevimli Hayvan Ailesi 139 Türk Lirası

Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları Kamyon 139 Türk Lirası

Oyuncak Robot 149 Türk Lirası

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BienSpeedo Otomatik Temizlik Seti 599 Türk Lirası

Fonksiyonlu Uzayan Hortum 179 Türk Lirası

Kedi Otu 49.95 Türk Lirası

32 Parça Piknik Seti 129 Türk Lirası

Square Saklama Kabı Seti 49.95 Türk Lirası

Kapaklı Saklama Kabı 9.95 Türk Lirası

Termos Çanta 99.90 Türk Lirası

İpek Örgü Hamak 69.90 Türk Lirası

6'lı Meyve Bıçak 99.90 Türk Lirası

Duck Klozet Fırça Seti 49.95 Türk Lirası

Hazneli Bulaşık Fırçası 34.95 Türk Lirası

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27 Mayıs'a kadar kadın bakım ürünlerinde bomba indirim! Herkes koşup yetişsin

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