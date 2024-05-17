27 Mayıs'a kadar kadın bakım ürünlerinde bomba indirim! Herkes koşup yetişsin

Her hafta düzenlediği aktüel kampanyaları ve uygun fiyat kalitesi ile müşteri kotasını gün geçtikçe yükselten Hakmar Marketleri genç kızların göz bebeği olan kozmetik ürünlerinde ve sevimli dostlarımız için mamalarda dev bir indirim duyurusu yaptı. Detaylar haberimizde…
HAKMAR EXPRESS 14- 27 MAYIS 2024 FIRSAT ÜRÜNLERİ! KEDİ MAMALARI İLE OJE ÇEŞİTLERİNDE SÜRPRİZ İNDİRİM
14-27 Mayıs 2024 Hakmar Ekspres Fırsat ürün kataloğu yayınlandı. Hakmar Ekspres'te bu hafta; Sosisli sandviçten sosisli sandviçe, saç boyası ve ojeden bebek şampuanına, kedi mamasından piknik setlerine, elbise ve pantolonlardan kadın oyuncaklarına kadar pek çok inanılmaz indirim var.
Yetişkin-Çocuk Yazlık Terlik 79.90 Türk Lirası
Kadın Etek Mevsimlik 179 Türk Lirası
Şalvar Pantolon Kadın 129 Türk Lirası
T-Shirt Sıfır Yaka Kadın 119 Türk Lirası
Kadın Pijama Tek Alt 89.90 Türk Lirası
Şort Etekli Desenli 79.90 Türk Lirası
Yetişkin Eva Tokalı Terlik 149 Türk Lirası
Erkek Bürümcük Şort 149 Türk Lirası
Erkek Bürümcük Pantolon 199 Türk Lirası
T-Shirt Sıfır Yaka 119 Türk Lirası
Erkek Likralı Boxer 39.95 Türk Lirası
Oyuncak Sevimli Hayvan Ailesi 139 Türk Lirası
Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları Kamyon 139 Türk Lirası
Oyuncak Robot 149 Türk Lirası
BienSpeedo Otomatik Temizlik Seti 599 Türk Lirası
Fonksiyonlu Uzayan Hortum 179 Türk Lirası
Kedi Otu 49.95 Türk Lirası
32 Parça Piknik Seti 129 Türk Lirası
Square Saklama Kabı Seti 49.95 Türk Lirası
Kapaklı Saklama Kabı 9.95 Türk Lirası
Termos Çanta 99.90 Türk Lirası
İpek Örgü Hamak 69.90 Türk Lirası
6'lı Meyve Bıçak 99.90 Türk Lirası
Duck Klozet Fırça Seti 49.95 Türk Lirası
Hazneli Bulaşık Fırçası 34.95 Türk Lirası