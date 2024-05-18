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Anneler günü kampanyası Carrefoursa’da devam ediyor! Anneniz için en güzel hediyelere bir göz atın

CarrefourSA Anneler Günü indirimleri devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 08:09
Anneler günü kampanyası Carrefoursa’da devam ediyor! Anneniz için en güzel hediyelere bir göz atın

Markette indirimler son hızıyla sürüyor! Bu fırsatları kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CARREFOURSA ANNELER GÜNÜ İNDİRİMİ

Raf fiyatları giderek artarken zincir marketlerin kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. CarrefourSA Market Anneler Günü özel başlattığı kampanyada indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;

carrefoursa market anneler günü indirimi

Xiaomi Mi Robot Vaccummop 9.999 TL

Viomi A9 Dikey Şarjlı Süpürge 8.999 TL

Philips Pro Max Şarjlı Dikey Süpürge 9.999 TL

Arzum Çok Fonksiyonlu Akıllı Mutfak Robotu 25.999 TL

Xiaomi Mi Smart Fryer 3.5 lt Yağsız Fritöz 2.270 TL

Philips AirFryer XXL Fritöz 5.999 TL

Arzum AirFryer Sıcak Hava Fritözü 4.499 TL

Philips AirFryer XL Fritöz 4.999 TL

Tefal Fry Gril Precision Fritöz 6.799 TL

Xiaomi AirFryer 6 L 4.399 TL

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