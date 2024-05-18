Anneler günü kampanyası Carrefoursa’da devam ediyor! Anneniz için en güzel hediyelere bir göz atın

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CARREFOURSA ANNELER GÜNÜ İNDİRİMİ
Raf fiyatları giderek artarken zincir marketlerin kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. CarrefourSA Market Anneler Günü özel başlattığı kampanyada indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;
Xiaomi Mi Robot Vaccummop 9.999 TL
Viomi A9 Dikey Şarjlı Süpürge 8.999 TL
Philips Pro Max Şarjlı Dikey Süpürge 9.999 TL
Arzum Çok Fonksiyonlu Akıllı Mutfak Robotu 25.999 TL
Xiaomi Mi Smart Fryer 3.5 lt Yağsız Fritöz 2.270 TL
Philips AirFryer XXL Fritöz 5.999 TL
Arzum AirFryer Sıcak Hava Fritözü 4.499 TL
Philips AirFryer XL Fritöz 4.999 TL
Tefal Fry Gril Precision Fritöz 6.799 TL
Xiaomi AirFryer 6 L 4.399 TL