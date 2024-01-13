Bu banka müşterisi olana da olmayana da kapıları açtı! 100 bin TL kredi için o detayı şart koştu!

Bu bankadan yeni kredi kampanyası haberi geldi! 100 bin TL'ye varan ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

100 BİN TL KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Vatandaşın ekonomik zorlukları devam ederken bankaların kredili ürün kampanyalarını yakından takip ediyorlar. Akbank tarafından yapılan son duyurulara göre 100 bin TL kredi kartı başvurusu kampanyası başladı. Akbank müşterilerine özel olarak başlatılan kampanya için başvurular internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla yapılabileceği gibi şubeler aracılığıyla da yapılabiliyor.





Başvuru sonuçları müşteriye SMS ya da e-posta yoluyla bildirilecek. Axess kredi kartı Akbank'ın en çok tercih edilen kredili ürünlerinden biri. Bankanın kredi kartına başvuru yapmak için 18 yaşının doldurulması, ispat edilebilir bir gelirin olması, kredi notunun başvuru yapmak için yeterli düzeyde olması gibi şartların taşınması gerekiyor. Başvuru yapacak müşterilerden gelir belgesi, kimlik fotokopisi gibi belgeler de talep edilebiliyor.