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Bu detayı bilenler yıl sonuna kadar ev sahibi oluyor! Ünlü ekonomist şifreyi verdi

Ekonomist Hatice Kolçak'tan zenginliğin formülü geldi! Zengin olmak hiç zor değil dedi. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 16.02.2024 07:44
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 07:44
Bu detayı bilenler yıl sonuna kadar ev sahibi oluyor! Ünlü ekonomist şifreyi verdi

Ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatları ve yatırım önerileri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kolçak, altın yerine çeşitli yatırım araçlarını tercih etmenin zenginlik formülü olduğunu belirterek, ev sahibi olmanın hayal olmadığını vurguladı.

Ünlü ekonomist, yatırımcılara çeşitlendirilmiş yatırımların önemine dikkat çekerken, bu araçlar arasında döviz, Bitcoin, borsa, altın ve gümüşü sıraladı. Özellikle Borsa İstanbul'daki rekor yükselişe değinen Kolçak, "Borsa İstanbul'un bu sene iyi olacağını" ifade ederek, 2024'te endeksin en azından 12 bin seviyelerine kadar çıkabileceği tahmininde bulundu.

hatice kolçak

Kolçak, yatırımcılara seslenirken, örneğin 500 bin TL gibi bir maddi birikime sahip olanların bu parayı sadece altına değil, farklı yatırım araçlarına yönlendirmelerini önerdi. "Sadece altın almayın" diyen Kolçak, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri gerektiğini belirtti. Bu çeşitlendirmenin ardından, Kolçak, örneğin 20 bin TL ile farklı yatırım araçları almanın ardından zenginliğin artabileceğini ifade etti.

Zengin olmanın "o kadar zor olmadığını" belirten ekonomist, 2 ya da 3 yıl içinde sıfırdan başlayanların bile ev, arsa ve araba almanın hayal olmadığını söyledi. Kolçak'ın bu önerileri, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi ve farklı yatırım araçlarını değerlendirmesi konusunda dikkate değer bir perspektif sunuyor.

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