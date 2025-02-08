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Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Belirlendi

Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla kazandıran fon yüzde 66,06 ile Trive Portföy Serbest Fonu oldu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:04
Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Belirlendi

Bu Haftanın Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırımcılar için önemli gelişmelerin yaşandığı bu hafta, en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 66,06 ile Trive Portföy Serbest Fonu oldu. Ayrıca, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ. tarafından yönetilen Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,98 ile emeklilik yatırım fonları arasında en çok kazandıran seçenek olarak öne çıktı.

Yatırım Fonları Arasında İlk 10

Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şu şekilde sıralandı:

  • TRIVE PORTFÖY SERBEST FON - Fon Fiyatı: 0,4514, Getiri: %66,06
  • TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON - Fon Fiyatı: 138,8492, Getiri: %27,17
  • AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON - Fon Fiyatı: 1,1982, Getiri: %14,18
  • PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Fiyatı: 1,0951, Getiri: %13,91
  • PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Fiyatı: 6,7870, Getiri: %12,31
  • FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Fiyatı: 1,9803, Getiri: %12,28
  • ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST FON - Fon Fiyatı: 8,2264, Getiri: %11,38
  • PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Fiyatı: 0,5536, Getiri: %10,75
  • PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Fiyatı: 1,3499, Getiri: %10,51
  • PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON - Fon Fiyatı: 0,7478, Getiri: %10,49

Emeklilik Fonları Arasında İlk 6

Emeklilik fonları arasında haftanın en fazla kazandıran seçenekleri ise şu şekilde sıralandı:

  • KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU - Fon Fiyatı: 0,0572, Getiri: %3,98
  • METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU - Fon Fiyatı: 0,1145, Getiri: %3,43
  • QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU - Fon Fiyatı: 0,1361, Getiri: %3,30
  • ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU - Fon Fiyatı: 0,3511, Getiri: %3,18
  • BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİKLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU - Fon Fiyatı: 0,3684, Getiri: %2,99
  • NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU - Fon Fiyatı: 0,2249, Getiri: %2,89

Yatırımcılar için bu veriler, fon seçiminde önemli bir kılavuz niteliği taşıyor. Hem yatırım fonları hem de emeklilik fonları açısından kazanç sağlayacak seçenekleri değerlendirmek, yatırım stratejilerini güçlendirebilir.

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