Bu işlemİ yapacaklar dikkat! Artık 87 TL ila 990 TL arasında ödeme yapacaksınız

2024 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan bazı kararlar kapsamında tarife değişiklikleri ve ve uygulaması yürürlüğe girecek. Düzenlemeler bazı bölgelerde vergi indirimi, bazılarında ise vergi artışı öngörüyor. İşte 2024 yılında yapılacak olan o değişiklikler..

1- DASK asgari prim artışları

Zorunlu deprem sigortasında prim hesaplamasına esas olan asgari prim ve metrekare fiyatı güncellendi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre zorunlu deprem sigortasında asgari prim, risk grubuna göre Grup 1'den Grup 7'ye kadar belirleniyor. Bu kapsamda primler sırasıyla; 280 liradan 979 liraya, 240 liradan 869 liraya, 180 liradan 739 TL'ye, 140 liradan 693 liraya, 110 liradan 521 liraya, 90 liradan 370 liraya, ve 80 liradan 252 liraya yükseltilecek.

2- Günlük kiralık ev için izin şartları

Turizm amaçlı daire kiralamaya ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte turizm amaçlı daire kiralamak için izin gerekecek. Başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor.

3- Şans oyunlarında yüzde 50 oranında indirim

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararla, şans oyunlarının vergi oranlarında spor müsabakalarına dayalı şekilde yüzde 10 olan müşterek bahislerin yüzde 5'e, diğer şans oyunlarının yüzde 20 olan oranı yüzde 10'a, at yarışlarının yüzde 14 olan vergi oranı ise yüzde 7'ye indirilecek. Karar 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir karar ile birlikte yüzde 83 olan kramiye oranı yüzde 93'e yükseltilecek. Bu kararın amacı, Mali Suçları Araştırma Komitesi'ne (MASAK) yasa dışı sanal kumarla mücadelede yardımcı olmaktır.

4- Sigara fiyatlarında otomatik artış olmayacak

Tütün ürünleri enflasyon sepetinin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor ancak tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde değişiklikler oldu. AB'ye uyum çağrısı yapan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında sigara satış fiyatına uygulanan yüzde 63'lük vergi oranı yüzde 57'ye indirildi. Bu arada, bir paket sigaradaki maktu vergi 1.1043 TL'den 4.8058 TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte otomatik bir artış olmayacak. Kararın Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

5- Pasaport yeniden değerlemelerinde artış

Kimlik belgeleri, noter tasdikli belgeler gibi değerli evrakların maliyeti yeniden değerlendirme oranına karşılık gelecek şekilde %58 oranında arttı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte noter ve beyan ücreti 87 lira, itiraz ve pasaport harcı 790 lira, oturma izni harcı 565 lira, yetki harcı ile resen senet ücreti 174 lira oldu. Kimlik kartlarına 130 TL, kayıp nedeniyle verilen kimlik kartlarına ise 260 TL ödeme yapılacak. Aile cüzdanının fiyatı 705 lira, ehliyetin bedeli 990 lira, banka çekinin bedeli 55 lira, motorlu taşıt tescil belgesinin bedeli 885 lira, iş makinesi cihaz kayıt belgesinin bedeli 740 lira şeklinde belirlendi. Muafiyet ücreti 565 lira, yeşil kart ücreti ise 130 lira olurken karar, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe alınacak.

7- Egsoz muayenesi yaptırmayana araç sahibine 10 bin lira ceza

Çevreyi kirletenlere yönelik idari para cezaları 2024 yılına kadar %58,46 oranında artırıldı. 1 Ocak 2024'ten itibaren emisyon ölçümü yapmayan motorlu araç sahiplerine 9 bin 943 TL ceza kesilmesine karar verilirken aynı aracın mevzuat standartlarına aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 19 bin 897 TL ceza verilecek.

Standartlara uymayan gürültü ve titreşime neden olan konutlara 7 bin 667 TL, ulaşım araçlarına 23 bin 155 TL, iş yeri ve fabrikalara ise 77 bin 372 TL ceza verilecek.