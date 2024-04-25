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Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından zorlu çalışma koşullarında çalışan 40'tan fazla meslek grubu için erken emeklilik imkanı yaratmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Bu düzenlemeler çelik fabrikası çalışanlarından madencilere, sağlık çalışanlarından sahil güvenlik personeline kadar geniş bir yelpazedeki insanlar için geçerlidir. Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 25.04.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 00:44
Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan bir çalışma kapsamında Türkiye'de çalışma koşulları zor olan işçilere destek olmak için önemli bir adım atıldı. SGK'nın uygulamaya koyduğu yeni düzenlemelerle 40'ın üzerinde meslek grubuna yönelik erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Bu düzenlemeler çelik fabrikası çalışanlarından maden ocağı çalışanlarına, sağlık personeli olarak çalışanlar sahil güvenlik görevlilerine kadar geniş bir yelpazedeki meslek gruplarını kapsamaktadır. Aşağıda bu yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntılar yer almaktadır..

SGK EMEKLİLİKTE DEVRİM: ERKEN EMEKLİLİK 88, 179, 351 VE 800 GÜN!

SGK'nın getirmiş olduğu emeklilik düzenlemesi kapsamında 88 günden 800 güne kadar bir erken emeklilik imkânı sunuluyor. Bu kapsamda dezavantajlı meslek kategorisindeki çalışanlar, uzun yıllar adadıkları mesleklerden, normal emeklilik yaşından çok daha erken emekli olabiliyorlar.

Yeni sistem, profesyonel ekiplere bağlı olarak farklı sayıda prim günü de sunuyor.

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı

TÜM MESLEKLER İÇİN EŞİT HAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında zor şartlarda çalışan meslek gruplarının aynı emeklilik hakkına sahip olacağını söyledi. Yeni düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı'na üye olanlar arasındaki fark ortadan kaldırılarak herkese erken emekliliğin önü açılıyor.

YENİ EMEKLİLİK YÖNETMELİĞİNDE HANGİ MESLEKLER YER ALABİLİR?

Yeni emeklilik düzenlemeleri özellikle riskli ve sağlığa zararlı olabilecek meslekleri kapsıyor. İşte bazı profesyonel gruplar:

Demir ve çelik fabrikaları

Madencilik ve yeraltı işleri

Asit ve cıva ürete fabrikalar

Radyoaktif işler

HANGİ MESLEK GRUPLARI DAHİLDİR?

SGK düzenlemesi, özellikle zor fiziksel ve psikolojik koşullarda çalışanların emeklilik haklarında oldukça önemli iyileştirmeler getiriyor. Bu düzenleme emeklilik yaşını düşürüyor ve prim gün sayısını azaltarak uzun yıllar zor koşullarda çalışan çalışanların erken emekli olmalarına olanak sağlıyor. Kamuoyuna açıklanan bu yeni politika, meslek hayatında adalet ve çalışan haklarının korunmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Pek çok meslek grubunu kapsayan bu düzenlemenin tüm detayları şöyle;

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı

YENİ EMEKLİLİK DÖNEMİ: KİMLER, NE ZAMAN VE NASIL FAYDALANABİLİR?

SGK, erken emeklilikten yararlanmak isteyen profesyoneller için kayıt koşulları ve gerekli olan prim gün sayısı ayrıntılı olarak anlatılmıştır. İlgili meslek grubundaki kişiler, normal emeklilik yaşını beklemeye gerek kalmadan, belirlenen prim gün sayısına ulaştıklarında emekli olabilecekler.

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Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu

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