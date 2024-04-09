Bu rakamlar araba sattırır! Akaryakıt fiyatlarının 60 TL olacağı tarihi açıkladı!

Tatil sezonu yaklaşırken, vatandaşlar son dakika yakıt fiyatlarını sıkça sorguluyor. Rekabet Kurulu’nun yayımladığı kapsamlı 560 sayfalık 'Akaryakıt Piyasası Değerlendirme Raporu’nda öne çıkan ‘Beyaz Bayrak’ akaryakıt istasyonu konsepti, yakıt fiyatlarında olası bir düşüş umudunu tekrar canlandırdı.

Marka veya dağıtım ağlarına bağlı olmayan ‘Beyaz Bayrak’ akaryakıt istasyonları, sektördeki bağımsızlık anlayışını temsil ediyor. Bu yeni düzenleme teklifiyle, istasyonların uzun süreli dağıtım şirketi sözleşmelerinden kurtulması ve böylece yakıt fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

İktisatçı Remzi Özdemir, seçimlerin ardından ekonomide meydana gelecek değişiklikleri ele aldı ve bu bağlamda akaryakıt fiyatlarındaki son durumu da yorumladı.

İktisatçı Özdemir’in yaptığı değerlendirmede, otoyol ve tütün ürünlerine yapılan zamlara dikkat çekti ve “Bir süre sonra iletişim sektöründe de ciddi bir zam olacak ve telefon etmeye korkacağız.” şeklinde görüş belirtti.

Özdemir’in belirttiğine göre, yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına önemli bir artış gelecek ve fiyatlar 60 TL düzeyine ulaşacak. Petrolün varil fiyatı şimdiden 90 dolar seviyelerinde ve eğer 100 doların üzerine çıkarsa, bu durum ülkenin dış ticaret dengesini olumsuz etkileyerek vatandaşların ekonomik durumuna da yansıyacak.





GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

7 Nisan 2024 tarihinde güncellenen akaryakıt fiyatlarına göre; İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG’nin litre başına maliyetleri şu şekilde belirlenmiştir:

İstanbul - Anadolu Yakası:

Benzin: ₺43.48

Motorin: ₺42.08

LPG: ₺21.93

İstanbul - Avrupa Yakası:

Benzin: ₺43.57

Motorin: ₺42.15

LPG: ₺22.47

Ankara:

Benzin: ₺44.37

Motorin: ₺43.01

LPG: ₺22.37

İzmir: