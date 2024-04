Bu ürünün fiyatını görenler isyan edecek! Kilosu 400 TL’ye yükselince vatandaşlar yön değiştirdi

Son zamanlarda giderek artan gıda fiyatları sebebiyle vatandaş olumsuz olarak etkilenmektedir. Özellikle kırmızı et fiyatının 400 TL'ye kadar yükselmesi vatandaşın beyaz ete ve balığa yönelmesine neden oldu. Özellikle Muş'un Varto ilçesinde kırmızı et fiyatlarının yüksek oluşundan şikayetçi olan vatandaş beyaz et ve balığı tercih etmeye başladı.

Kırmızı et fiyatlarının giderek artması sebebiyle beyaz et ve balığa ilgi oldukça arttı. Kilosu 400 TL'ye satılan kırmızı eti alamayan kişiler tarafından tercih edilen bu ürünler oldukça rağbet görüyor. Balık fiyatlarının da daha da artması vatandaşın dikkatini çekmiştir. Geçen hafta kilosu 50 TL'den satışa sunulan sazan, bu hafta 70 TL'den satılmakta.

Vatandaş Beyaz Ete ve Balığa Yöneliyor!

Bildiğiniz gibi son zamanlarda kırmızı et fiyatları aldı başını gidiyor. Hal böyle olunca da vatandaş tarafından kırmızı et yerine beyaz et veya balık tercih edilmektedir. Balık satışlarının artış göstermesi de vatandaşın dikkatini çekti. Vitamin açısından oldukça önem arz eden balık ve beyaz et kolesterolü kırmızı et gibi yükseltmemektedir. Fiyatlarının da bir nebze daha uygun olması sebebiyle özellikle bayramda daha çok tercih edilmiştir.





Kırmızı Et Fiyatları Neden Yüksek?

Kırmızı et fiyatlarının 400 TL'ye kadar yükselmesinin sebebi vatandaş tarafından araştırılmaktadır. Özellikle hayvan fiyatlarının artması, yem fiyatlarının artması sebebiyle kırmızı et fiyatlarının da artışı durdurulamadı. Kırmızı et fiyatlarının artış göstermesi vatandaşın cebini olumsuz olarak etkilediğinden ötürü vatandaşta beyaz et ve balığa yönelmiştir.