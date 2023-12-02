Bu zam artık sigarayı bıraktıracak! Paket başı 9 TL oynayacak: Duyanlar yeter diyor!

Sigara zamları devam ediyor! 10 TL'lik ek zam kapıda. İşte ayrıntılar...

Bu zam artık sigarayı bıraktıracak! Paket başı 9 TL oynayacak: Duyanlar yeter diyor!
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Sigara fiyatlarına 2023 yılında sık sık zam yapıldı. 2023'ün başında ortalama 36 TL olan sigara fiyatları Kasım ayında 55 TL'ye çıkarıldı. Ancak yeni yılda yeni bir fiyat artışı daha görülmesi bekleniyor.

2022 yılında ortalama 20 TL olan sigara fiyatları, geçen yıl yüzde 80'lik bir artışla 36 TL seviyesinden başladı. 2023 boyunca yapılan artışlarla bugün itibariyle ortalama 55 TL'den satılıyor. Ancak sigara kullanıcıları için kötü haberler bitmiyor.

sigara fiyatlarına tam 10 TL'lik zam uygulanacak

Kaynaklar, yılbaşında sigaralara yeni bir zam daha geleceğini öngörüyor. Hedef, geçen yılki gibi yaklaşık yüzde 80'lik bir fiyat artışı yapmak. Buna göre, ortalama 55 TL olan sigara fiyatlarının ocak ayında 64 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında yılbaşında yaklaşık 9 TL'lik bir zam daha gelebileceği tahmin ediliyor. Bu durumda sigara kullanan vatandaşların cebinde yeni bir yük daha oluşacak.

Sigara fiyatlarına sürekli zam yapılması, Sağlık Bakanlığı'nın sigarayı terk etmeye yönlendirme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak her zam vatandaşı daha da zorlayacak gibi görünüyor. Yeni yılda yeni fiyat artışlarının ne boyutta olacağı merakla bekleniyor.

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