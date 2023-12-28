Bugünden itibaren yeni tarife başladı! Düzenli ilaç kullananlar dikkat: En çok sizi etkileyecek!

FİYATLARA YÜZDE 25 ZAM GELDİ….

İlaç fiyatları 25 Aralık Pazartesi günü itibari ile zamlandı. Bu tarihten itibaren alınan ilaçların fiyatları artık yüzde 25 daha zamlı oldu.





Karar Resmi Gazete’de yayımlandı ve ilaç fiyatlarını vatandaşlar artık daha pahalı alacaklar. Bu karar doğrultusunda ilaç fiyatlandırması bilindiği üzere euro kuruyla yapılıyordu.Kur fiyatları da 14 liradan 17, 55 liraya yükselince ilaçların fiyatları da doğal olarak yüzde 25 zamlanmış oldu.

İlaç fiyatlarında gerçekleşen bu zamla beraber enflasyonun yükselmesi dolayısıyla kaçınılmaz oldu. Döviz kurundaki hızlı yükseliş ve enflasyon getirisi olarak ilaç fiyatları da nasibini almış oldu.

HANGİ ÜRÜNLER ZAMLANDI?

İlaç fiyatlarında yüzde 25’lik değişim tüm ilaçları kapsıyor. Buna göre reçete ya da reçetesiz olarak satılan tüm ürünler yüzde 25 oranında artmış oldu. Buna göre de yüz lira tutan bir reçete bundan sonra 125 liraya yükselmiş olacak. Tabi bu zamlar hastaların bütçelerine olumsuz olarak yansıyacak. Özellikle sürekli ilaç kullanmak durumunda olan hastalar bu fiyat artışından en çok etkilenecek kesim olacak. Hastalar bu zam kararına karşı da tepkilerini dile getirerek zamdan dolayı çok kişinin mağduriyet yaşayacağını belirttiler. Hastalar zam kararının tekrar düşünülmesi gerektiğini aktardı.