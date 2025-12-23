DOLAR
Bulgar Levası Tabelalardan Kalktı: Edirne, TCMB ve Euro Geçişi

Edirne'de döviz bürolarından Bulgar levası tabelaları kaldırıldı. TCMB, 2 Ocak 2026'da levanın alım-satım listesinden çıkarıldığını açıkladı; Bulgaristan 1 Ocak 2026'da euroya geçecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:58
Bulgar Levası Tabelalardan Kalktı: Edirne, TCMB ve Euro Geçişi

Bulgar levası tabelalardan kalktı: Edirne'de uygulama başladı

Yeni yıla kısa bir süre kala yaşanan gelişmeler Edirne'de de etkisini gösterdi. Bulgaristan ile yoğun sınır ticaretinin yaşandığı kentte, döviz bürolarındaki fiyat bilgilendirme tabelalarından Bulgar levası kuru kaldırıldı.

Her ne kadar tabelalarda yer almasa da, döviz bürolarının leva bozdurma işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, leva bozdurmak isteyen vatandaşlar için alım fiyatları 20 ile 24 TL arasında değişiyor.

Bulgaristan euroya geçiyor

1 Ocak 2026 itibarıyla Bulgaristan, euroya geçerek Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olacak. Bu adımla birlikte, 1881 yılından bu yana kullanılan ulusal para birimi leva, yaklaşık 145 yıl sonra tedavülden kalkacak ve ülke tarihinde ikinci kez resmi para birimi değişmiş olacak.

1997 yılından bu yana para kurulu sistemi uygulayan Bulgaristan'da leva önce Alman markına, ardından euroya sabitlenmişti. Euroya geçişle birlikte uygulanacak sabit kur 1 euro = 1,95583 Bulgar levası olarak belirlendi. Bu oran, Alman markının euroya dönüşmesiyle birlikte 1999 yılından bu yana fiilen uygulanıyordu.

TCMB'den resmi düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dövizlerdeki düzenlemeyi açıkladı: TCMB, 2 Ocak 2026'dan itibaren alım satıma konu olan dövizler listesinden Bulgar levasını çıkardı. Söz konusu karar 20 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yayımlanan düzenleme, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin TCMB genelgesinde yapılan değişiklikleri kapsıyor. Alınan kararla birlikte, TCMB nezdinde Bulgar levası üzerinden gerçekleştirilen alım-satım işlemleri 2026 yılının başından itibaren sona erecek. Bundan sonra söz konusu işlemler euro üzerinden yürütülecek.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

