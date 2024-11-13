Bundesbank Başkanı Nagel: Trump'ın Gümrük Tarifeleri Almanya Ekonomisine Yüzde 1 Kaybı Getirebilir

Trump'ın Gümrük Vergileri Almanya Ekonomisini Sarsabilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerini yürürlüğe koymasının, Almanya'nın ekonomik üretiminde yüzde 1 kayba yol açabileceğini duyurdu.

Alman Ekonomisi Zayıf Büyüme ile Karşı Karşıya

Nagel, Alman Die Zeit gazetesine verdiği röportajda, Trump'ın başkanlığının Alman ekonomisine olumsuz etkileri olacağını vurguladı. Almanya'nın bu yıl ve gelecek yıl zayıf bir büyüme ile karşılaşacağını belirten Nagel, "Trump tarafından yeni gümrük tarifeleri devreye alınırsa, büyüme negatif alana geçer. Bu, Almanya’nın ekonomik üretiminin yüzde 1'ine mal olabilir." dedi.

Ekonomik Kaybın Boyutu

Bu oran, Almanya’nın 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasılası baz alındığında yaklaşık 41 milyar avroya denk geliyor. Nagel, ayrıca Almanya'daki istihdam piyasasında yaşanan sorunlara da dikkat çekerek, "Sanayide kaybedilen işlerin yerini hizmet sektöründeki yeni işler, eskisi kadar kolay dolduramayabilir." ifadelerini kullandı.

ECB'nin Faiz Politikasına Yorum

Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın mevcut faiz oranı seviyesinin uygun olduğunu savunan Nagel, "Hala gözle görülür bir fiyat baskısı var ve bu baskı, esas olarak ücretler nedeniyle hizmet sektöründen kaynaklanıyor." şeklinde değerlendirme yaptı.

Trump'ın Gümrük Vergi Politikaları

Öte yandan, ECB politika faizini bu yıl üç kez düşürdü. Son olarak, 17 Ekim'de piyasa beklentilerine cevap olarak faiz oranlarını 25 baz puan indirdi. Trump, ocak ayında yeniden ABD Başkanı olarak göreve başlayacak ve dış ticaret açığını azaltmak amacıyla gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını belirtmişti.

Alman İhracatı ve Ekonomik Beklentiler

Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da 20 oranında gümrük vergisi uygulanmasını istemekte. ABD, Alman mallarının en büyük alıcısı konumunda bulunurken, Almanya’nın ihracatının yaklaşık yüzde 10'u ABD’ye gitmektedir. Alman Otomobilciler Birliği (VDA) verilerine göre, geçen yıl Almanya'dan ABD'ye yaklaşık 400 bin otomobil ihraç edildi. 2024'ün ilk yarısında ABD, Alman otomobil ihracatının en önemli alıcısı oldu.

Analistler, Trump’ın AB ithalatına uygulayacağı gümrük vergileriyle daha korumacı bir politika izlemesinin ihracata dayalı Alman ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.