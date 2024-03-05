Bunu yapan 250 TL'lik bedava yakıt alıyor! Tüm Türkiye'deki sürücülere duyuruldu

Akaryakıt Harcamasına Özel Paraf Kart Kampanyasıyla Sürücülere 250 TL Hediye!

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve değişimler, sürücülerin büyük bir ilgisini çekiyor. Bu bağlamda, Halkbank'ın Paraf kartıyla yapılan akaryakıt harcamalarına özel olarak düzenlediği kampanya, milyonlarca sürücüyü heyecanlandırdı. Kampanya kapsamında, benzin, motorin ve LPG alımlarına özel olarak sunulan 250 TL'lik ParafPara, sürücülerin yakıt masraflarını azaltma fırsatı sunuyor. İşte detaylar...





AKARYAKIT KAMPANYASINDA SÜRÜCÜLER İÇİN 250 TL HEDİYE KAMPANYASI

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Paraf kart sahipleri 31 Mart tarihine kadar bu avantajlı kampanyadan faydalanma şansına sahipler. Akaryakıt harcamalarında geçerli olan bu kampanya ile sürücüler, yakıt alımlarında daha tasarruflu bir deneyim yaşama fırsatını yakalayacaklar.

Özellikle günümüzde sürücülerin en büyük mali yüklerinden biri olan akaryakıt fiyatları, sık sık yapılan zamlar ve indirimlerle gündemde kalıyor. Bu nedenle, sürücüler benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Halkbank'ın sunduğu Paraf kart kampanyası, bu zorlu dönemde sürücülere bir nebze olsun rahat bir nefes aldırma amacını taşıyor.

Paraf kart sahipleri, kampanyaya katılarak akaryakıt alımlarında 250 TL'lik ParafPara kazanma şansına sahipler. Bu ek avantaj, sürücülerin bütçelerine katkı sağlamak ve akaryakıt masraflarını düşürmek adına önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Banka, sürücülere yönelik bu tür kampanyalarla müşteri memnuniyetini artırmayı ve finansal anlamda destek olmayı hedefliyor.





Paraf kart, sürücülere sunduğu bu tür özel kampanyalarla dikkat çekiyor. Akaryakıt harcamalarına özel olarak düzenlenen bu kampanya, sürücülerin yoğun ilgisini çekiyor ve birçok kişiyi Paraf kart sahibi olmaya teşvik ediyor. Bu tip kampanyalar, sürücülere ekonomik zorluklarla başa çıkma konusunda yardımcı oluyor ve akaryakıt masraflarını daha sürdürülebilir bir seviyeye çekmeye yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, Halkbank'ın Paraf kartıyla yapılan akaryakıt harcamalarına özel olarak düzenlediği 250 TL'lik ParafPara kampanyası, sürücülere önemli bir avantaj sunuyor. Kampanya ile sürücüler, akaryakıt masraflarında tasarruf yapma ve bütçelerine katkı sağlama fırsatını yakalıyorlar. 31 Mart tarihine kadar devam edecek bu kampanya, Paraf kart sahipleri için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Paraf ticari kredi kartı sahiplerine özel olarak düzenlenen kampanya, 01 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu kampanya kapsamında, Paraf kartlarıyla yurt içinde toplamda 10.000 TL ve üzeri akaryakıt harcaması yapan müşterilere 250 TL ParafPara hediye edilecek. Ancak, bir müşterinin asıl ve ek kartlarıyla birlikte toplam kazanabileceği ParafPara miktarı 250 TL ile sınırlı olacak.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, harcama yapmadan önce "AKARYAKIT" veya "AKARYAKIT [boşluk] kartın son 6 hanesi" yazılarak 3404'e (KKTC için 3444'e) SMS göndermeleri veya Paraf Mobil uygulamasından "HEMEN KATIL" butonuna tıklamaları gerekmektedir. Bu işlem, bankada kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilen ücretsiz bir katılım SMS'i ile gerçekleştirilmelidir.

Kampanyaya katılım için gönderilen SMS'in banka sistemine ulaşmasından ve kart sahibine Halkbank tarafından kaydının yapılmasından sonra, müşteri kampanyaya resmi olarak katılmış olacaktır.

Önemli bir detay ise kampanyaya katılım SMS'inin Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden gönderilmesi gerektiğidir. Kampanyaya kayıt olduktan sonra gerçekleştirilen harcamalar kampanyaya dahil edilecek, ancak kayıt öncesinde yapılan harcamalardan kampanya kapsamında faydalanılamayacaktır.

Bu kampanya, Paraf kart sahiplerine akaryakıt harcamalarında ek bir avantaj sunarken, belirlenen tarih aralığı içinde gerçekleştirilen harcamaları kapsayarak müşterilere 250 TL'lik ParafPara kazanma imkanı tanıyor.

Paraf Kart Akaryakıt Kampanyası: Yapılan Harcamalara Özel ParafPara İmkanı!

Halkbank tarafından düzenlenen Paraf kart kampanyası, özellikle benzin ve yakıt istasyonları kategorisinde yapılan harcamaları kapsayarak dikkat çekiyor. Bu kampanya kapsamında yapılan alışverişlerin ParafPara kazanımı için, iş yerinin sisteme doğru bir şekilde kaydedilmiş sektör bilgilerine sahip olması önem arz ediyor.

Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf KOBİ, Paraf KOBİ TOBB, Paraf Üreten Kadın, Paraf Business, Paraf Esnaf Troy, Paraf KOBİ Troy, Paraf KOBİ Eczacı Troy, Paraf Üreten Kadın Troy ve Paraf Business Troy ticari kredi kartları bu kampanyaya dahil edilmiştir. Ancak, bireysel kredi kartları, sanal kredi kartları, bireysel ve ticari banka kartları kampanya kapsamında değildir.

Bir kartın kampanyaya katılması durumunda, tüm bu ticari kredi kartları otomatik olarak kampanyaya dahil edilir. Kampanya çerçevesinde belirlenen hedefe ulaşıldığında, kazanılan ParafParalar, işlem yapılan kartın türüne göre ilgili karta yansıtılır.

Kazanılan ParafParaların kullanım süreci oldukça hızlıdır. İşyeri tarafından gerçekleştirilen gün sonu işlemi sayesinde kazanılan ParafParalar, bir sonraki gün sistem tarafından yüklenir ve tüm Paraf üyesi işyerlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Ancak, kampanyadan kazanılan ParafParaların bir son kullanım tarihi bulunmaktadır. 14.05.2024 tarihine kadar kullanılmayan ParafParalar, 15.05.2024 tarihinde geri alınacaktır. Bu nedenle, sürücülerin kazandıkları ParafParaları belirtilen tarih öncesinde kullanmaları önemlidir.

Kampanya, Paraf kart sahiplerine ticari kredi kartları aracılığıyla sunduğu özel avantajlarla dikkat çekiyor. Akaryakıt harcamaları üzerinden kazanılan ParafParalar, sürücülere ekonomik bir rahatlama ve alışverişlerinde ek avantajlar sunuyor. Bu kampanya ile Halkbank, müşteri memnuniyetini artırmayı ve ticari kart kullanıcılarına özel avantajlar sunarak finansal destek sağlamayı amaçlıyor.