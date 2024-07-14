Bunu yapan araç sahipleri yaşadı! Akaryakıtta 200 TL birden indirimi kapacaklar

Temmuz Ayında Zam Yağmuru: Araç Sahipleri İndirimli Akaryakıt Yollarını Arıyor



Temmuz ayının gelmesiyle birlikte ülkemizde birçok temel ürüne zam geldiği görüldü. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından alkol, sigara ve akaryakıt gibi önemli tüketim kalemlerine de zam yapıldı. Ancak, bu zamlardan en çok etkilenenler arasında akaryakıt fiyatları öne çıktı. Bir hafta içinde üç veya dört defa zamlanan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin bütçelerini zorlamaya devam ediyor.



Bu durum karşısında araç sahipleri, daha önceki dönemlerde olduğu gibi indirimli akaryakıt alma yollarını araştırmaya başladılar. Son dönemde bir banka tarafından yapılan dev indirim duyurusu, dikkatleri üzerine çekti. Bu indirim, sürücülere bir nebze olsun rahatlama sağlama umudu verdi.



Ekonomik belirsizlikler ve artan maliyetler, vatandaşları bütçe planlaması konusunda daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Araç sahipleri, yakıt maliyetlerini azaltmak için akaryakıt istasyonlarındaki promosyonları takip etmenin yanı sıra alternatif yakıt kullanımı veya yakıt tasarrufu sağlayan sürüş tekniklerini uygulamayı düşünebilirler.



Önümüzdeki günlerde ekonomik göstergelerin seyrine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişimler gözlemlenebilir. Bu süreçte, sürücülerin maliyetleri minimize etmek için çeşitli yaklaşımları değerlendirmeye devam etmeleri önem arz etmektedir.







Halkbank'tan Akaryakıt Alışverişlerinde Büyük İndirim Fırsatı

Temmuz ayı itibarıyla akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, sürücülerin bütçelerini zorlarken Halkbank'tan önemli bir kampanya haberi geldi. Halkbank, Paraf kart kullanıcılarına özel olarak benzin, motorin ve LPG alımlarında büyük indirimler sunuyor.



Kampanya kapsamında, Paraf kart ile yurt içindeki tüm banka POS'larında yapılacak dördüncü akaryakıt alışverişlerinde 750 TL ve üzeri harcamalarda 200 TL ParafPara hediye edilecek. Bu indirim kampanyası 1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.



Kampanyaya katılmak için Halkbank müşterisi olmanız veya Halkbank mobil uygulamasına kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra Paraf Mobil uygulaması üzerinden veya SMS yoluyla 3404'e "YAKIT" yazarak kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanyaya sadece bir kez katılma hakkınız bulunmakta olup, en fazla 200 TL ParafPara kazanabilirsiniz.



Kazanılan ParafPara ile yapacağınız sonraki akaryakıt alışverişlerinizde indirimden faydalanabilirsiniz. Kampanyaya katılım ücretsiz olup, detaylı bilgi ve şartlar için Halkbank resmi internet sitesini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilirsiniz.



Sürücüler için bu kampanya, akaryakıt masraflarını azaltmak ve bütçelerine katkı sağlamak adına önemli bir fırsat sunuyor. Kampanyaya katılarak avantajlı alışverişler yapabilir, ParafPara ile ekstra kazanç elde edebilirsiniz.

