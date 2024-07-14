Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bunu yapan araç sahipleri yaşadı! Akaryakıtta 200 TL birden indirimi kapacaklar

Araç Sahipleri, Yükselen Akaryakıt Fiyatlarına Karşı İndirimli Yakıt Arayışında! Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki artış, araç sahipleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor. Bu durum, günlük yaşantılarında önemli bir maliyet unsuru olan yakıt masraflarının artmasıyla birlikte, sürücüleri alternatif çözümler aramaya yöneltiyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 19:39
Bunu yapan araç sahipleri yaşadı! Akaryakıtta 200 TL birden indirimi kapacaklar

Temmuz Ayında Zam Yağmuru: Araç Sahipleri İndirimli Akaryakıt Yollarını Arıyor

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte ülkemizde birçok temel ürüne zam geldiği görüldü. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından alkol, sigara ve akaryakıt gibi önemli tüketim kalemlerine de zam yapıldı. Ancak, bu zamlardan en çok etkilenenler arasında akaryakıt fiyatları öne çıktı. Bir hafta içinde üç veya dört defa zamlanan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin bütçelerini zorlamaya devam ediyor.

Bu durum karşısında araç sahipleri, daha önceki dönemlerde olduğu gibi indirimli akaryakıt alma yollarını araştırmaya başladılar. Son dönemde bir banka tarafından yapılan dev indirim duyurusu, dikkatleri üzerine çekti. Bu indirim, sürücülere bir nebze olsun rahatlama sağlama umudu verdi.

Ekonomik belirsizlikler ve artan maliyetler, vatandaşları bütçe planlaması konusunda daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Araç sahipleri, yakıt maliyetlerini azaltmak için akaryakıt istasyonlarındaki promosyonları takip etmenin yanı sıra alternatif yakıt kullanımı veya yakıt tasarrufu sağlayan sürüş tekniklerini uygulamayı düşünebilirler.

Önümüzdeki günlerde ekonomik göstergelerin seyrine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişimler gözlemlenebilir. Bu süreçte, sürücülerin maliyetleri minimize etmek için çeşitli yaklaşımları değerlendirmeye devam etmeleri önem arz etmektedir.

 

Bunu yapan araç sahipleri yaşadı! Akaryakıtta 200 TL birden indirimi kapacaklar

 

Halkbank'tan Akaryakıt Alışverişlerinde Büyük İndirim Fırsatı

Temmuz ayı itibarıyla akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, sürücülerin bütçelerini zorlarken Halkbank'tan önemli bir kampanya haberi geldi. Halkbank, Paraf kart kullanıcılarına özel olarak benzin, motorin ve LPG alımlarında büyük indirimler sunuyor.

Kampanya kapsamında, Paraf kart ile yurt içindeki tüm banka POS'larında yapılacak dördüncü akaryakıt alışverişlerinde 750 TL ve üzeri harcamalarda 200 TL ParafPara hediye edilecek. Bu indirim kampanyası 1 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyaya katılmak için Halkbank müşterisi olmanız veya Halkbank mobil uygulamasına kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra Paraf Mobil uygulaması üzerinden veya SMS yoluyla 3404'e "YAKIT" yazarak kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanyaya sadece bir kez katılma hakkınız bulunmakta olup, en fazla 200 TL ParafPara kazanabilirsiniz.

Kazanılan ParafPara ile yapacağınız sonraki akaryakıt alışverişlerinizde indirimden faydalanabilirsiniz. Kampanyaya katılım ücretsiz olup, detaylı bilgi ve şartlar için Halkbank resmi internet sitesini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilirsiniz.

Sürücüler için bu kampanya, akaryakıt masraflarını azaltmak ve bütçelerine katkı sağlamak adına önemli bir fırsat sunuyor. Kampanyaya katılarak avantajlı alışverişler yapabilir, ParafPara ile ekstra kazanç elde edebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Selçuk Geçer bombayı patlattı! Parasını buna yatıranın dünyası başına yıkılacak

Bilmeyenler çöpe atıyor! Meğer içinden 22 ayar altın çıkıyormuş

Canlı yayında SSK, Bağkur emeklisi zammını ağzından kaçırdı! Flaş rakam belli oldu

Güzellik merkezlerini iflas ettirecek yöntem! Mükemmel kaş şekli için az bilinen püf noktası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Sık sık tuvalete çıkanlara kötü haber! O hastalık kendini böyle gösteriyor

Bunu yapan araç sahipleri yaşadı! Akaryakıtta 200 TL birden indirimi kapacaklar

Denizbank, Halkbank, Akbank dar gelirli için bir oldu! 3 gün içinde 15.000 TL destek ödemesi verecek

Canlı yayında SSK, Bağkur emeklisi zammını ağzından kaçırdı! Flaş rakam belli oldu

Temizlik ürünlerinde stok yaptıran indirim geliyor! ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Bilmeyenler çöpe atıyor! Meğer içinden 22 ayar altın çıkıyormuş

Güzellik merkezlerini iflas ettirecek yöntem! Mükemmel kaş şekli için az bilinen püf noktası

Ziraat Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! Emeklilere sürpriz rakam

Emeklinin tek başvurusuna 80.000 TL nakit hazır! Denizbank yapılmayanı yaptı

Selçuk Geçer bombayı patlattı! Parasını buna yatıranın dünyası başına yıkılacak

SYDV yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! 40 yaş altı KPSS şartsız başvurular açıldı

Somer şeften lezzetli köfte yapmanın sırrı! Köfteciler bu tüyoyu sır gibi saklıyor