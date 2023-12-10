Bunu yapan ev sahiplerine geçmiş olsun! Kiracınıza 120.000 TL borçlandınız!

Ev sahipleri kiracılara bunu yaparsa tazminat ödemek zorunda kalacaklardır. Kiracıların lehine karar çıktı. Bu karar nedir? Tüm detaylar haberimizde.



EV SAHİPLERİNE 120.000 TL TAZMİNAT!

Kiracıları zor durumda bırakan ev sahipleri için yeni karar çıkarıldı. Ev sahipleri kiracılarına bunu yapması halinde tazmiant ödemesi yapacaklardır.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında konut krizleri yaşanmaktadır. Kira anlaşmazsızlıkları sebebiyle adliyelerde yoğun talep oluşmuştur. Ev sahipleri kiralarda fahiş fiyatlar uygulamaktadır. Hükümet konuyla ilgili önlemler almıştır. Gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl kira artışına %25 zam sınırı getirilmişti. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül 2023 tarihinde zorunlu oldu. Mahkeme yolu tutulmadan önce arabulucuya başvurulacaktır. Alınan kararlara rağmen ev sahipleri ve kiracılar arasında problemler yaşanmaktadır. Ev sahipleri kiracıları evden çıkararak fahiş fiyatlarla kiralamaktadır.

Ev sahipleri kiracılarına noterden ihtarname göndermektedir. Kiracıların güvenini böylelikle almaktadırlar. Yasal belge verdiğini ileri sürerek kiracının evi tahliye etmesini istemektedir. Evi başkasına kiralamayacağını eğer kiralarsa tazminat talep edileceğini ihtarname vererek yeterli olacağını sunmaktadır. İhtar yoluyla evi tahliye eden kiracı, başkasına kiralandığını görüp mahkemeye giderse tazminat alamamaktadır.

Ev sahibi ihtiyaç haliyle evini kullanmak isteyebilir. Kiracı ihtarname ile evi tahliye ederse tazminat hakkından faydalanamaz. Eğer tazminat hakkı istiyosa kiracı, ev sahibinden ihtiyaç sebepli tahliye davası açmasını talep etmelidir. Başkasına kiralaması halinde tazminat talep edebilmesi için yargı kararı ile ya da icra yoluyla tahliye edilmiş olması gerekmektedir.

Ev sahibi ihtiyaç hali ile kiracıyı çıkarırsa 3 yıl dolmadan evi başkasına kiralayamaz. Eğer kiralarsa eski kiracı tazminat hakkı talep edebilir. Talep etmesi halinde son kira bedeli üzerinden 1 yıllık kira bedeli kadar tazminat ödemek zorunda kalır. Eski kiracının kira bedeli 10.000 TL düşünülürse 120.000 TL tazminat ödemesi yapılması gerekmektedir.

Mahkeme kararı olmadan evden tahliye eden kiracılar bu haktan faydalanamayacaklardır.