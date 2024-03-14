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Bunu yapmayanın doğalgaz faturası yarı yarıya düşüyor! Düşük fatura ödemenin kolay yolu

Doğalgaz faturalarını yarı yarıya düşürmek mümkün! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 07:07
Bunu yapmayanın doğalgaz faturası yarı yarıya düşüyor! Düşük fatura ödemenin kolay yolu

Basit birkaç adımı uygulayarak doğalgaz faturalarınızı yarı yarıya düşürebilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞALGAZ FATURASI DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ

Doğalgaz faturaları günlük hayatta milyonlarca insanın kabusu olmaya devam ediyor. Eğer evleriniz bir türlü ısınmıyorsa ve yüksek doğalgaz faturası ödüyorsanız pencerelerinizi kontrol edebilirsiniz. Kış aylarında ısı geçiren pencereler evlerin soğuk olmasına sebep olabiliyor. Pencerelerden soğuk geldiği için kombi ayarı yükseltiliyor ve bu şekilde doğalgaz faturaları artıyor. Eğer kombinizi daha az yakıp daha az fatura ödemek istiyorsanız çok basit yöntemleri uygulayabilirsiniz. Evin iyi ısınması için evde mutlaka ısı yalıtımı olması gerekiyor. İç ve dış kısımlarda ısı yalıtımı bulunursa eve soğuk girmez ve yazın da sıcak havalardan korunabilirsiniz. 

doğalgaz faturası düşürme yöntemleri

Eğer pencereden soğuk hava giriyorsa silikon ya da bantla soğuk giren bölgeyi kapatabilirsiniz. Kombinin bakımlarının düzenli şekilde yaptırılması da evin iyi ısınabilmesi için önemlidir. Kış aylarında odanın kapısını kapatarak oturmak içerideki sıcak havanın korunmasını sağlar. Halılarınızı da kışın kalın halılarla değiştirebilirsiniz. Peteklerin de önlerinin açık olması ve önüne eşya koyulmaması gerekir. Pencerelerinizden soğuk hava giriyorsa pencerelerde bulunan menteşe ayarlarını mutlaka kontrol edin. Ayarlarını yapmanıza rağmen soğuk hava girmeye devam ediyorsa bir ustadan yardım isteyebilirsiniz. Odaların sıcak kalması için pencerelerde soğuk önleyici kullanabilirsiniz. Plastik malzemeler yazın genleşir kışın gerilir. Bu sebeple ayarların mevsimine uygun yapılması gerekir. Genel olarak PVC pencerelerden daha fazla soğuk hava eve girer. 

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