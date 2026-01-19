Trabzon'da Soğuk Hava Hamsi ve İstavrit Talebini Artırdı

Balık tezgâhlarında istavrit ve buzhane hamsisi öne çıktı

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte Trabzon'da vatandaşların balığa olan ilgisi yükseldi. Tezgâhlarda ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit yer alırken, diğer türlerin az olduğu gözlendi.

Balıkçı esnafı, uzun süredir hamsi ve istavritin 100 TL olarak satıldığını, bu sezon hamsinin erken başlayıp erken bittiğini, şu anda tezgâhlarda ağırlıklı olarak istavrit ve buzhane hamsisi bulunduğunu aktarıyor.

Ahmet Çoğalmış soğuk havaların talebi artırdığını belirterek şunları söyledi: 'Soğuk havalarda hamsi ve istavrite talep daha fazla oluyor. Şu anda tezgâhlarda daha çok hamsi ve istavrit bulunuyor. Zaten Karadeniz halkı hamsi ve istavriti daha çok tercih ediyor. Bu sıralar mezgit az çıktığı için pek gelmiyor. İstavrit sezon sonuna kadar sürer, hatta sezonu da geçer. Bu aralar yoğun şekilde istavrit çıkmaya başladı. Tekneler ağırlıklı olarak istavrit avlıyor.'

Adem Kaygusuz ise havaların çok soğuk olmasının avcılığı etkilediğini söyleyerek: 'Hava çok soğuk. Hamsi gelmiyor, tezgâhlardaki hamsiler buzhane hamsisi. İstavrit 100 TL. Hamsinin yerini istavrit aldı. Mezgit bu aralar pek gelmiyor. Bu sene hamsi erken başladı, bol sattık ve erken bitti. Şu anda tezgâhlarımızda ağırlıklı olarak istavrit var. İstavritler günlük ve taze geliyor. Aslında bu zamanlar hamsi zamanı ancak hamsi erken başladığı için erken bitti. Fiyatlarımız hamsi ve istavrit 100 TL, somon 250 TL, alabalık 250 TL, levrek 500 TL, çupra 450 TL'

