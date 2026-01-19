Trabzon'da Soğuk Hava Hamsi ve İstavrit Talebini Artırdı

Soğuk havalar Trabzon'da balığa ilgiyi artırdı; hamsi erken başlayıp erken bitti, tezgâhlarda ağırlıklı olarak istavrit ve buzhane hamsisi yer alıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:15
Trabzon'da Soğuk Hava Hamsi ve İstavrit Talebini Artırdı

Trabzon'da Soğuk Hava Hamsi ve İstavrit Talebini Artırdı

Balık tezgâhlarında istavrit ve buzhane hamsisi öne çıktı

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte Trabzon'da vatandaşların balığa olan ilgisi yükseldi. Tezgâhlarda ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit yer alırken, diğer türlerin az olduğu gözlendi.

Balıkçı esnafı, uzun süredir hamsi ve istavritin 100 TL olarak satıldığını, bu sezon hamsinin erken başlayıp erken bittiğini, şu anda tezgâhlarda ağırlıklı olarak istavrit ve buzhane hamsisi bulunduğunu aktarıyor.

Ahmet Çoğalmış soğuk havaların talebi artırdığını belirterek şunları söyledi: 'Soğuk havalarda hamsi ve istavrite talep daha fazla oluyor. Şu anda tezgâhlarda daha çok hamsi ve istavrit bulunuyor. Zaten Karadeniz halkı hamsi ve istavriti daha çok tercih ediyor. Bu sıralar mezgit az çıktığı için pek gelmiyor. İstavrit sezon sonuna kadar sürer, hatta sezonu da geçer. Bu aralar yoğun şekilde istavrit çıkmaya başladı. Tekneler ağırlıklı olarak istavrit avlıyor.'

Adem Kaygusuz ise havaların çok soğuk olmasının avcılığı etkilediğini söyleyerek: 'Hava çok soğuk. Hamsi gelmiyor, tezgâhlardaki hamsiler buzhane hamsisi. İstavrit 100 TL. Hamsinin yerini istavrit aldı. Mezgit bu aralar pek gelmiyor. Bu sene hamsi erken başladı, bol sattık ve erken bitti. Şu anda tezgâhlarımızda ağırlıklı olarak istavrit var. İstavritler günlük ve taze geliyor. Aslında bu zamanlar hamsi zamanı ancak hamsi erken başladığı için erken bitti. Fiyatlarımız hamsi ve istavrit 100 TL, somon 250 TL, alabalık 250 TL, levrek 500 TL, çupra 450 TL'

SOĞUK HAVA BALIĞA OLAN İLGİYİ ARTIRDI

SOĞUK HAVA BALIĞA OLAN İLGİYİ ARTIRDI

SOĞUK HAVA BALIĞA OLAN İLGİYİ ARTIRDI

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'un Turizm Anayasası: 2025-2053 Master Planı Hazırlanıyor
2
Trabzon'da Soğuk Hava Hamsi ve İstavrit Talebini Artırdı
3
Aksa Enerji Kumasi Santrali İlk Fazda 130 MW Kurulu Güce Ulaştı
4
Nükleer Tıpta Kamu Altyapısı Güçleniyor: Samatya, Göztepe ve Sakarya'ya PET/BT
5
Bursa'da Gece Kreşi Nilüfer'de Başlıyor
6
Bursa’da Küçükbaş Hayvancılık Projesi: Bozbey 30 Aileye 15 Koyun ve 1 Koç Veriyor
7
Manisa’da 8 Stratejik Proje Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları