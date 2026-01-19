Trabzon'un Turizm Anayasası: 2025-2053 Master Planı Hazırlanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen 2025-2053 Turizm Master Planı çalışmasında gelinen son aşama kamuoyuyla paylaşıldı. Planın temel amacı, Trabzon’un turizm vizyonunu uzun vadeli çerçeveye oturtmak olarak açıklandı.

Tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu katıldı.

Plan 2053’e kadar yol haritası oluşturacak

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, turizmin Trabzon’un en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek master plan çalışmalarının üç ay önce başlatıldığını söyledi. Üçüncü, “Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç turizmin şehir için stratejik bir alan olduğunu sürekli vurguluyor. Bu çerçevede ekiplerle birlikte 18 ilçede alan analizleri yapıldı, potansiyel destinasyonlar yerinde incelendi. Şu an 2 bin 400 sayfalık ön rapor hazırlandı. Mart ayında çalıştay yapılacak, Mayıs ayında ise master plan tamamlanmış olacak” dedi.

Üçüncü ayrıca süreçte vatandaş katılımına çağrı yaparak, “Vatandaşlarımız fikir ve önerilerini Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü’ne iletebilir” ifadelerini kullandı.

Trabzon’un turizm anayasasını oluşturuyoruz

Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu, Trabzon’un son yıllarda turizmde ciddi bir ivme yakaladığını ancak bunun sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Yazıcıoğlu, çalışmanın zorunluluğunu şu sözlerle anlattı: “Trabzon’da yakalanan bu ivmenin devamını sağlayabilmek için master planın oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Eğer master planınız yoksa yapılan her şey dağınık olur, amaca hizmet etmez, yol alamazsınız ve bir zaman sonra destinasyon hızlı bir şekilde misafir kaybetmeye başlar. O nedenle master planı yaparak bütün yatırımları buna göre şekillendirmek gerekiyor. Konaklamadan yiyecek içeceğe, seyahat ve ulaştırmadan hediyelik eşya satışına kadar tüm unsurların belli bir şekilde planlanması gerekiyor. Trabzon’da da birtakım yatırımlar yapılıyor ama bunların eş güdümünü sağlayamazsak yapılan yatırımlar bizi istenilen amaca ulaştırmayacaktır. O nedenle master planın mutlaka yapılması gerekiyor. Yani Trabzon’un turizm anayasasını oluşturmamız gerekiyor. Yürüttüğümüz çalışma budur. Hazırlayacağımız raporu tüm paydaşlara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına göndereceğiz.”

Hazırlanacak raporun tüm paydaşlara gönderileceğini belirten Yazıcıoğlu, görüşlerin Mart ayında yapılacak çalıştayda değerlendirileceğini ifade etti.

Yabancı ziyaretçi sayısı arttı

Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan ise Trabzon’un güçlü bir turizm şehri olduğunu vurguladı ve master planın Türkiye genelinde 30 büyükşehirde hazırlandığını belirtti: “Master plan Bakanlık tarafından Türkiye genelinde 30 büyükşehirde hazırlanıyor. Biz Trabzon olarak bu süreci Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütüyoruz.”

Erdoğan son turizm verilerini paylaşarak, “Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14 artarak 2024 yılında 808 bine ulaştı. Toplam ziyaretçi sayısı ise yüzde 8 artarak 1 milyon 447 bine çıktı” dedi. Erdoğan ayrıca master planın hedeflerinden birinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu kaydetti.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN 2025-2053 TURİZM MASTER PLANI SÜRECİNDE GELİNEN SON AŞAMA KAMUOYUYLA PAYLAŞILIRKEN, PLANIN TEMEL AMACININ TRABZON’UN TURİZM VİZYONUNU UZUN VADELİ ÇERÇEVEYE OTURTMAK OLDUĞU BELİRTİLDİ.