Bursa'da Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Yapıldı

Bursa'da Kurban Bayramı Öncesi Denetim Süreci

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dinlenme tesisleri, turistik alanlar, marketler ve bayram alışverişlerinin yapıldığı pazar alanlarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetim Alanları

Kapalı Çarşı, Tuz Pazarı gibi yoğun alışveriş noktalarında gerçekleştirilen incelemelerin ardından, bugün Bursa-İzmir kara yolundaki bir dinlenme tesisinde de denetim yapıldı. Ekipler, ürünlerin fiyat etiketleri bulunup bulunmadığını ve raf fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumunu titizlikle kontrol etti.

Denetim Sürecinde Kontroller

Denetimler sırasında, dinlenme tesisinin kafe bölümünde, fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi. Ayrıca, market bölümünde yer alan bazı ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. Bu süreçte, hem tüketicilerin hem de esnafın menfaatlerini korumayı hedefleniyor.

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dinlenme tesisleri, turistik alanlar, marketler ve bayrama yönelik alışverişlerin yapıldığı pazar alanlarında denetim yaptı.

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde dinlenme tesisleri, turistik alanlar, marketler ve bayrama yönelik alışverişlerin yapıldığı pazar alanlarında denetim yaptı.