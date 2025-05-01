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Bursa'da Türk Moda Kumaşları Fuarı Başarıyla Sona Erdi

Bursa'da düzenlenen 'Turkish Fashion Fabrics Show' fuarı, yerli ve yabancı iş profesyonellerini bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 12:21
Bursa'da Türk Moda Kumaşları Fuarı Başarıyla Sona Erdi

Bursa'da 'Turkish Fashion Fabrics Show' Fuarı Tamamlandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla gerçekleştirilen 'Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı', yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa’da buluşturdu.

Fuar Detayları ve Katılımcılar

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 50 ülkeden yüzlerce yabancı alıcı ağırlandı. 'Değişime Giden Yol' teması altında 2026 ilkbahar-yaz sezonuna yön verecek kumaş koleksiyonları tanıtıldı. Fuarda, kumaş, iplik ve tekstil aksesuarları alanında faaliyet gösteren yerli üreticiler, ziyaretçilerle bir araya geldi.

B2B Organizasyonları ve İş Görüşmeleri

BTSO öncülüğünde yürütülen Giysilik Kumaş UR-GE projeleri kapsamında gerçekleştirilen B2B organizasyonunda, Avrupa, Rusya, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu dahil olmak üzere birçok bölgeden gelen yabancı iş profesyonelleri, Bursalı firmalarla iş görüşmeleri yaptı.

İlgili Görüşler ve Değerlendirmeler

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanı Ümit Özüren, Türkiye'nin gelişmiş tekstil sanayisinde hak ettiği yeri alması için bu tür fuarların önemine dikkat çekti ve gelecekte bu tür etkinliklerin öneminin artacağına inandığını ifade etti.

Özbekistan'dan fuara katılan firma yetkilisi Hamida Inoyatova ise bu etkinliği oldukça başarılı bulduğunu belirterek, Türk kültürel mirasının uluslararası seviyede tanıtılması açısından fuarın faydalarını vurguladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı", yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa’da buluşturdu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla hayata geçirilen "Turkish Fashion Fabrics Show Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı", yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa’da buluşturdu.

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