Bursa'da Yılda 10 Milyon Anaç Fidan Üretimi: Cerrah Mahallesi'nin Yükselişi

Bursa'nın Anaç Fidan Üretim Merkezi: Cerrah Mahallesi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi, yurt içi ve yurt dışındaki meyve bahçelerine dönüşen çöğürleri ile adından söz ettiriyor. Yılda ortalama 10 milyon anaç fidan üretilen bu kırsal alanda, hasat dönemi devam ediyor.

İhracatta Önemli Rol