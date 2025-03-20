Bursa'da Yılda 10 Milyon Anaç Fidan Üretimi: Cerrah Mahallesi'nin Yükselişi

Bursa'nın Cerrah Mahallesi, yılda 10 milyon anaç fidan üreterek hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara önemli katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:35
Bursa'da Yılda 10 Milyon Anaç Fidan Üretimi: Cerrah Mahallesi'nin Yükselişi

Bursa'nın Anaç Fidan Üretim Merkezi: Cerrah Mahallesi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi, yurt içi ve yurt dışındaki meyve bahçelerine dönüşen çöğürleri ile adından söz ettiriyor. Yılda ortalama 10 milyon anaç fidan üretilen bu kırsal alanda, hasat dönemi devam ediyor.

İhracatta Önemli Rol

Tohumdan başlayarak 2 yıl süren zorlu bir süreçten sonra satışa hazır hale gelen çöğürler, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerine gönderiliyor. Cerrah Mahallesi, Türkiye genelindeki anaç fidan üretiminin yüzde 80

Ekonomik Katkı ve Gelecek Hedefleri

Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, fidan üretiminin mahalle ekonomisine yıllık 25 milyon lira katkı sağladığını belirtti. Bayram, 12-13 yıl önce doku kültürü laboratuvarlarının devreye girmesiyle birlikte bu sektörün hız kazandığını ifade etti. Önümüzdeki yıllarda, kaliteli ürünlerin yurt dışındaki daha geniş pazarlarda satılması hedeflenmektedir.

Daha Çok İhracat İçin İnovasyon Çalışmaları

Bayram, yurt dışına yöneldiklerini ve yeni pazarlar aradıklarını dile getirerek, “Ankara'da fidan üreticileri birliği olarak inovasyon çalışmaları yapıyoruz. Ticaret heyetleri kurarak yurt dışında pazar arıyoruz.” dedi.

Çeşitli Fidan Üretimi

Cerrah Mahallesi'nde 8-10 çeşit anaç fidan ürettiklerini kaydeden Bayram, “Şeftali, erik, kayısı, armut, mahlep ve kiraz tohumları gibi ürünler yetiştiriyoruz. Üretimimiz arz ve talebe göre şekilleniyor.” ifadelerini kullandı. Gelecekte kuraklık nedeniyle su tasarrufu sağlayan tohum anaçlarının daha fazla talep göreceği öngörülmektedir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen çöğürler (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan), yurt...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen çöğürler (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan), yurt içi ve yurt dışındaki fidan üreticilerine gönderiliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen çöğürler (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan), yurt...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen çöğürler (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan), yurt içi ve yurt dışındaki fidan üreticilerine gönderiliyor.

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