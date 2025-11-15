Bursa Demo Day 2025'te girişimcilere büyük destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Demo Day 2025, genç girişimcileri desteklemek ve kenti girişimcilik ekosisteminin öncü aktörlerinden biri haline getirmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilerin sunumlarına sahne oldu.

Etkinlik, başvuru ve seçim süreci

Program, B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından hazırlandı. 85 girişim başvurusu alındı; süreç içinde seçilen 20 girişim için PoC (test) süreci ile belediye hizmetleri ölçümlendi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki programda ise 17 girişim grubu gün boyunca sunum yaptı.

Destek veren kurumlar ve B2B görüşmeler

Etkinliğe Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa Uludağ TTO, Ulutek, Bursa TTO, Bursateknopark, BUSİAD ve BİSİAD destek verdi. Programda ayrıca B2B görüşmeleri gerçekleştirildi ve girişimciler potansiyel yatırımcılarla bir araya geldi.

Uzman konuşmacı: Yüce Zerey

Türkiye'nin önde gelen pazarlama ve yapay zeka dönüşüm uzmanı, stratejist ve yazar Yüce Zerey, teknolojinin hızla değiştiğine dikkat çekti. Zerey, yapay zeka pazarının dünya tarihinin en hızlı büyüyen pazarı olduğunu vurgulayarak, Bursa'nın ticaret DNA'sına işaret etti ve kent aktörlerinin yeni sürece adapte olmalarının önemini anlattı.

Jüri değerlendirmesi ve ödüller

Jüri üyeleri Suphi Emre Şahin, Batuhan Baybalı, Doç. Dr. İsmail Durgun, Tuncer Hatunoğlu, Kadir Ceran, Doç. Dr. Kemal Furkan Sökmen, Dr. İmren Öztürk Yılmaz, Bülent Gümüş ve Okan Otuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödüller dağıtıldı. Birincilik, iklim değişikliği problemlerine çözüm geliştiren Raymare'ye verildi. İkinci Kozalak Yangın, üçüncü ise Smell Control oldu.

Ödül dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Birinciye 500.000 TL, ikinciye 300.000 TL, üçüncüye 200.000 TL. Ayrıca Platin Capital tarafından FCM Mobility ve Görsentam'a 75'er bin TL ödül verildi. Platin Capital, birinci seçilen girişimi yatırım turuna çıkaracak. BUSİAD ise ilk 5'e giren girişimciler için yatırımcı görüşmeleri düzenleyecek.

Girişimciler ve organizasyona ilişkin görüşler

Etkinliğe katılan girişimciler, Bursa Demo Day sayesinde hem projelerini anlatma hem de potansiyel yatırımcılarla görüşme imkanı bulduklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarına teşekkür etti. Jüri adına söz alan BTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Rubida Mühendislik Genel Müdürü Doç. Dr. Kemal Furkan Sökmen, organizasyona öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Sökmen, etkinliğin girişimciler açısından verimli geçtiğini ve ilçe belediyelerin de Büyükşehir'i örnek alarak düzenli Demo Day'ler yapabileceğini ifade etti.

