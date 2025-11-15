Bursa Demo Day 2025'te Girişimcilere Büyük Destek

Bursa Demo Day 2025'te 17 girişim sahne aldı; birinci Raymare 500 bin TL, ikinci Kozalak Yangın 300 bin TL, üçüncü Smell Control 200 bin TL ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:59
Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Bursa Demo Day 2025, genç girişimcileri ve yenilikçi fikirleri bir araya getirdi. Etkinlik, kentin girişimcilik ekosistemini güçlendirme hedefiyle B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Program, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa Uludağ TTO, Ulutek, Bursa TTO, Bursateknopark, BUSİAD ve BİSİAD destekleriyle hayata geçirildi. Toplam 85 girişim başvurusu alındı; süreç içinde seçilen 20 girişimin PoC (test) süreci belediye hizmetleri üzerinde ölçümlendi. Final sunumları, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesinde gerçekleştirildi ve gün boyunca 17 girişim grubu sahne aldı.

Konuşmalar ve B2B görüşmeleri

Etkinlikte düzenlenen B2B görüşmelerine ek olarak sahne alan konuşmacılardan, pazarlama ve yapay zeka dönüşümü uzmanı Yüce Zerey, teknolojinin hızla değiştiğini ve gerçekten adapte olanların kazandığını vurguladı. Zerey, yapay zeka pazarının dünya tarihinin en hızlı büyüyen pazarı olduğuna dikkat çekerek Bursa'nın ticaret DNA'sıyla yeni sürece uyum sağlamasının önemine değindi.

Jüri değerlendirmesi ve ödüller

Programda jüri üyeleri Suphi Emre Şahin, Batuhan Baybalı, Doç. Dr. İsmail Durgun, Tuncer Hatunoğlu, Kadir Ceran, Doç. Dr. Kemal Furkan Sökmen, Dr. İmren Öztürk Yılmaz, Bülent Gümüş ve Okan Otuz tarafından sunumlar titizlikle değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda ödüller şu şekilde dağıtıldı:

Birinci: Raymare – 500 bin TL

İkinci: Kozalak Yangın – 300 bin TL

Üçüncü: Smell Control – 200 bin TL

Ayrıca Platin Capital tarafından FCM Mobility ve Görsentam girişimlerine 75'er bin TL ödül verildi. Platin Capital, birinci seçilen girişimi yatırım turuna çıkaracak. BUSİAD ise ilk 5'e giren girişimciler için yatırımcı görüşmeleri düzenleme taahhüdünde bulundu.

Girişimciler ve organizasyon değerlendirmesi

Etkinliğe katılan girişimciler, Bursa Demo Day sayesinde hem fikirlerini anlatma hem de potansiyel yatırımcılarla görüşme şansı bulduklarını söyleyerek Bursa Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlara teşekkür etti. Jüri adına söz alan Doç. Dr. Kemal Furkan Sökmen de organizasyonu düzenleyen belediyeye teşekkür etti ve etkinliğin girişimciler açısından verimli geçtiğini belirtti. Sökmen, ilçe belediyelerinin de Büyükşehir Belediyesi'ni örnek alarak belirli periyotlarla Demo Day düzenleyebileceğini ifade etti.

