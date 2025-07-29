Bursa Harmancık'taki Orman Yangınına Yoğun Müdahele

Bursa Harmancık'ta Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, Bursa Harmancık'taki orman yangınını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Arazözlerle yangının etrafı sarılırken, bu gelişmeler yangın durum kontrol haritalarına da yansıdı.

AA muhabirinin... bilgiye göre, ülke genelinde sadece Bursa Harmancık'taki orman yangını devam etmektedir. Ekipler, yangına müdahale etme çalışmalarını sürdürmekte ve yangının yayılma alanını sınırlamak için çeşitli teknikler kullanmaktadır.

Yangına Hava ve Kara ile Müdahale

Yangının etrafı, müdahale ekipleri tarafından açılan yollar ve konuşlanan arazözlerle çevrelendi. Bu şekilde, yangının ilerleyişi kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekiplerin, yangına karşı müdahelesi hem karadan hem de havadan devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında 5 uçak, 30 helikopter ve 855 kara aracı kullanılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle Bursa Harmancık'ta devam eden orman yangınının etrafını sararken, bu görüntüler Yangın Yönetim Merkezi'ndeki haritalara yansıdı.