Bursa Kestane Şekeri'ne AB Coğrafi İşaret Tescili

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:36
Bursa Kestane Şekeri AB’den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bursa Kestane Şekeri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) girişimleriyle Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tesciline layık görüldü. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tescilin üreticilere, ticarete ve ihracata önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Tescil Süreci ve Kent İçin Önemi

BTSO, Bursa’nın geleneksel lezzetlerini uluslararası ölçekte markalaştırma hedefiyle coğrafi işaret tescil çalışmaları yürütüyor. Bugüne kadar yurt içinde yedi farklı ürünün tescilinde öncülük eden BTSO, AB tescili konusunda da ilerleme kaydetti. Yapılan çalışmalar sonucunda Bursa Siyah İnciri, Gemlik Zeytini ve Bursa Şeftalisinin ardından Bursa Kestane Şekeri, kentin AB’den tescil alan dördüncü ürünü oldu.

İbrahim Burkay konuyla ilgili olarak, şehrin coğrafi yapısı, tarımsal üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği açısından önemli bir zenginliğe sahip olduğunu; bu değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti. Burkay, yürütülen AB Coğrafi İşaret Tescil sürecinin başarıyla tamamlandığını ve AB Komisyonu tarafından resmi tescilin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Tescilin Getireceği Katma Değer

Burkay, tescilin yerel üreticiye ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayacağına dikkat çekti. Bu tescilin kestane şekerinin doğru şartlarda üretilmesini güvence altına alırken, ulusal ve uluslararası tanıtımını da güçlendireceğini belirtti. Bursa Kestane Şekerinin dünya çapında bilinirliğinin artmasının üreticilere, ticarete ve ihracata katkı sunacağı ifade edildi.

Kestane Şekerinin Kökeni ve Tarihçesi

Bursa Kestane Şekeri, kestane meyvesinin kabuklarının soyulup şurup içinde pişirilerek şekerlendirilmesiyle elde edilen geleneksel bir üründür. Bursa’da 1900’lü yılların başından bu yana meşhur Şekerciler Çarşısında kestane şekeri üretimi yapılmaktadır. O dönemlerde Ankara’dan Bursa’ya gelen heyetlerin dönüşte Gazi Mustafa Kemal Atatürke kestane şekeri götürdükleri bilinmektedir.

Uzun yıllar boyunca kestane şekerinin üretim merkezi olarak bilinen Bursa, AB tescili ile bu mirasını resmi olarak da belgelemiş oldu.

