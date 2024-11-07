Bursa Ticaret Borsası'nın 100. Yıl Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Bursa Ticaret Borsası'nın 100. Yıl Ödül Töreni

Bursa Ticaret Borsası (BTB), "Asırlık Çınar" unvanıyla taçlandırıldığı "100. Yıl Ödül Töreni"ni gerçekleştirdi. Tören, Bursa'daki bir etkinlik salonunda yapıldı ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, açılış konuşmasıyla etkinliğe katıldı.

Gürcan'dan Önemli Vurgular

Konuşmasında Bursa'nın zengin tarım ve ticaret potansiyeline dikkat çeken Gürcan, "Bursa, doğal güzellikleri, kültürü, sanatı ve turizmi ile birlikte Türkiye'nin önemli tarım ve sanayi merkezlerinden biridir. Bursa Ticaret Borsası, 1924'te kurularak 100 yıldan beri tarım ve ticaret alanında katkılarda bulunmuştur," ifadesini kullandı.

Bursa Ticaret Borsası'nın Tarihi

Bursa Ticaret Borsası’nın kökleri, 11 Eylül 1924 tarihinde Bursa Zahire Borsası olarak atılmıştır. 1926’da kurulan Bursa Koza Borsası’nın 1928’de birleştirilmesiyle Bursa Ticaret ve Zahire Borsası, 1944’te ise Bursa Ticaret Borsası adını alarak bugünkü yapısına kavuşmuştur.

BTB'nin Üyelik ve Faaliyetleri

Gürcan, BTB'nin 2024 itibarıyla 100 yaşına basmasına ve 1245 üyesiyle en köklü ticaret borsalarından biri olmasına vurgu yaptı. Ayrıca, BTB'nin Avrupa Ticaret Borsaları Birliği'ne üye olmasının önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. BTB’nin 2023 yılı tescil işlem hacmi, önceki yıla göre yüzde 89 artışla 32,7 milyar liraya ulaşıyor.

Mustafa Varank’tan Destek Mesajı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, ticaret borsalarının Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Varank, "Son 21 yılda Türkiye'ye toplam 260 milyar dolarlık yabancı yatırım yapıldı," dedi.

Matlı: Geçmişten Geleceğe Güçlü Bir Bağ

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 100 yıllık mirası geleceğe taşımanın bilinciyle hareket ettiklerini dile getirirken, BTB’nin dijitalleşme ve sürdürülebilir ticaret alanındaki projeleri ile Bursa ve Türkiye'ye önemli katkılar sağladığını belirtti.

Etkinlik, konuşmaların ardından BTB'nin 100. yıl pasta kesimi ve çeşitli ödüllerin takdimi ile sona erdi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali’nin “Türkiye'de Ürün İhtisas Borsacılığı” konulu sunumunun ardından "Kozadan Kanatlananlar: Ticaretin Dönüştürücü Güçleri" ödül töreninde 10 kategoride 84 firmaya ödülleri verildi.

Bursa Ticaret Borsasına (BTB) "Asırlık Çınar" unvanının verildiği "100. Yıl Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Törene protokol üyeleriyle iş insanları ve BTB üyeleri katıldı.

Bursa Ticaret Borsasına (BTB) "Asırlık Çınar" unvanının verildiği "100. Yıl Ödül Töreni" gerçekleştirildi. Törene protokol üyeleriyle iş insanları ve BTB üyeleri katıldı.