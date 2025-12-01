Bursa turizmi için güç birliği: Coğrafi işaretli ürünler eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, rehberlere coğrafi işaretli ürünleri anlattığı eğitimle gastronomi ve turizm iş birliğini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:28
Bursa turizmi için güç birliği: Coğrafi işaretli ürünler eğitimi

Bursa turizmi için güç birliği

Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, turizm profesyonelleri ve paydaşlarına yönelik eğitim ve tanıtım programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Rehberlere coğrafi işaret eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Bursa Bölgesel Rehberler Odası üyesi rehberlere coğrafi işaretli ürünler hakkında kapsamlı eğitim verildi. Eğitimde, coğrafi işaretli ürünlerin ne olduğu ile mahreç - menşe işaretli ürünler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında ayrıca Bursa’nın listeye giren değerleri ve aday değerleri tanıtıldı; katılımcılar bu ürünlerin karakteristik özellikleri ve hikâyelerini öğrendi.

Gastronomi turizmine katkı

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, gastronomi turizminin Bursa’da yükselen bir değer olduğunu vurguladı. Erçevik, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından oda üyelerine yönelik düzenlenen gastro turu hatırlatarak, şimdi de coğrafi işaretli ürünleri karakteristik özellikleri ve hikâyeleriyle öğrendiklerini belirtti.

Erçevik, Bursa turizminin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı Başkan Mustafa Bozbey ve kurum yetkililerine teşekkür etti.

BURSA’NIN TURİZMDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

BURSA’NIN TURİZMDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TURİZM PROFESYONELLERİNE VE PAYDAŞLARINA YÖNELİK HAZIRLADIĞI EĞİTİM VE TANITIM FAALİYETLERİNE DE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

BURSA’NIN TURİZMDEN HAK ETTİĞİ PAYI ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat EDAŞ: İzinsiz kazılar 10 ayda 2 bin 219 elektrik kesintisine neden oldu
2
Keçiyi Meraya, Çobanı Yaylaya Döndürecek 13 Öneri — Akdeniz Bölgesi Keçi Çalıştayı Raporu
3
Kocaeli’de Kırsal Kalkınmaya 'Kanatlı' Destek: 16 Bin Atak-S Yüzde 50 Hibe
4
Kuyucak’ta Portakal Hasadı: Üreticilere EKÜY Belgeleri Teslim Edildi
5
Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu: Türkiye’de Ticari Gayrimenkulde Yeni Dönem
6
Bursa turizmi için güç birliği: Coğrafi işaretli ürünler eğitimi
7
Bandırma Balık Hali'nde Denetim: Tezgahtaki "Uskumru" Gerçekte "Kolyoz" Çıktı

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL