Bursa turizmi için güç birliği: Coğrafi işaretli ürünler eğitimi

Bursa turizmi için güç birliği

Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, turizm profesyonelleri ve paydaşlarına yönelik eğitim ve tanıtım programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Rehberlere coğrafi işaret eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Bursa Bölgesel Rehberler Odası üyesi rehberlere coğrafi işaretli ürünler hakkında kapsamlı eğitim verildi. Eğitimde, coğrafi işaretli ürünlerin ne olduğu ile mahreç - menşe işaretli ürünler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında ayrıca Bursa’nın listeye giren değerleri ve aday değerleri tanıtıldı; katılımcılar bu ürünlerin karakteristik özellikleri ve hikâyelerini öğrendi.

Gastronomi turizmine katkı

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, gastronomi turizminin Bursa’da yükselen bir değer olduğunu vurguladı. Erçevik, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından oda üyelerine yönelik düzenlenen gastro turu hatırlatarak, şimdi de coğrafi işaretli ürünleri karakteristik özellikleri ve hikâyeleriyle öğrendiklerini belirtti.

Erçevik, Bursa turizminin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı Başkan Mustafa Bozbey ve kurum yetkililerine teşekkür etti.

