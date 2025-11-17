Butko Zeytini'nin Hasadı Artvin Yusufeli'nde Devam Ediyor

Butko Zeytini, Artvin'in Yusufeli ilçesinde hasada devam ediyor. 2006 yılında Pekin'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'nda "Üstün Lezzet Ödülü" kazanan ürün, Çoruh Vadisi'nin mikrokliması sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden yoğun talep görüyor.

Hasat Sahası ve Üretim

Bölgede yaklaşık 880 dekarlık alanda 25 bin zeytin ağacı bulunuyor. Ağaçların boyları 8 ila 12 metre arasında değişirken, üreticiler yüksekteki zeytinleri merdivenle topluyor. Toplanan ürünler daha sonra sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor.

Üreticilerin Söylemleri

Hasat sırasında konuşan üreticiler zeytin ağaçlarına gösterdikleri özeni vurguladı. Mehmet Boztepe (69) şunları söyledi: "Babalarımız, dedelerimiz bu zeytin üretimini yaptılar, bizde onlardan devraldık. Biz suni gübre kullanırız. Ağaçlarımız sürekli sulanır. Bizde zeytin ağacı sallanmaz. Biz dalından tek tek toplarız. Bu nedenle yumuşamaz. Ama yere düşerse yumuşar. Suyumuz dağdan geliyor. Belli aralıklarda sulama yaparız"

95 yaşındaki Abdullah Toraman, bölgedeki asırlık ağaçlardan söz ederek, "Zeytin ağaçlarımızın en yaşlısı 100 yaşında olabilir. Bunu kimse bilmez. Çocukken zeytin toplamaya başladık. Köyden eşekle gelirdik zeytin toplamaya. Zeytini yükler geri götürürdük. Bu zeytinleri toplamak için ağaç merdivenleri yaptık. Şimdiki merdivenlerden daha sağlam onlar" dedi.

Üretici Aziz Yılmaz ise zeytinin sınıflandırılması ve lezzet özellikleri hakkında şunları paylaştı: "Biz zeytini sofralık ayırırız, yağlık ayırırız bi de beyaz ayırıyoruz üç çeşit. Yağımızı yağ fabrikasına çıkartırız. Asit oranı çok düşük olduğundan lezzet ödülü olmuştur. Çok ünlü bir yağımız var. Zeytinimizin özelliği de şudur; kabuğu incedir. Bir haftaya tatlanır. Zeytin bağlığımızın ne zaman oluştuğunu kimse bilmiyor. Yanı asırlık zeytin ağaçları. Biz ağaçlarımıza çok iyi bakarız. Çocuklarımıza bakar gibi bakarız"

Coğrafi İşaret ve Marka Çalışmaları

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetişen ve uluslararası alanda tanınan Butko Zeytini için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı. Bölge halkı tarafından nesiller boyu korunan asırlık zeytin ağaçları hem ekonomik hem de kültürel değer taşıyor. Artvin Ticaret Borsası tarafından yürütülen çalışmalarla ürünün marka değerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

