Büyüksimitci: "Çin’e Karşı Ülke Politikası Oluşturmalıyız" - KAYSO'da Sanayi Vurgusu

Büyüksimitci: "Çin’e Karşı Ülke Politikası Oluşturmalıyız"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında; meclis başkanlık divanı, meclis üyeleri, meslek komiteleri, disiplin kurulu, yüksek istişare kurulu ve il genç girişimciler icra kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının Açılışı ve Genel Değerlendirme

Toplantının açılışında Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Azerbaycan dönüşü uçak kazasında şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek sözlerine başladı. Özkaya, küresel ekonominin uzun süredir görülmemiş belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Coğrafyamızın hemen yanı başındaki jeopolitik gerilimlere ve sıcak çatışmalara ilaveten, ABD başkanının akşam başka sabah başka söylemleri de dünyada gerilimleri ve belirsizlikleri artırmaktadır. Bu ve buna benzer streslerin dünyada ve ülkemizde üretim ve ticari faaliyetlere olumsuz etkisi, ülkelerin korumacı gümrük vergilerini arttırmasıyla yeni bir hal almıştır" dedi.

Özkaya, ekonomik koşulların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm bu olumsuzluklardan ülkemizde fazlasıyla nasibini almaktadır. Mevcut yüksek seyreden faizlerin ve enflasyonu da belirli bir çıtanın altına indirmekte çok zorlandığımız bu günlerde, gelecek planlarımızı bu yeni ekonomik veriler altında yeniden inşa etmek ve düşünmek zorundayız. Maliyetlerimizi, üretim süreçlerimizi, yatırımlarımızı, ürün yelpazemizi, insan kaynaklarımızı, pazarlama ve satış kanallarımızı, stok ve duran varlıklarımızı kısaca iş yapma şeklimizi yeniden şekillendirmeli ve mevcut şartlara yani yeni normale göre işletmelerimizi gözden geçirmeliyiz. Çünkü artık dünyada yeni normal diye bir tabir edilen gerçek bu." ifadelerini kullandı.

Özkaya, son yıllarda sanayinin GSMH’deki payının yüzde 28’den yüzde 17’lere kadar düştüğünü belirterek bunun üretim, ihracat ve istihdamda kayba işaret ettiğini söyledi. Emek yoğun sektörlerde üretim ve istihdam kayıplarının yoğunlaştığını, artan girdi maliyetleri, yüksek faizler ve finansmana erişim zorluklarının firmaları sıkıştırdığını vurguladı. Ayrıca mavi yaka ve ara eleman sıkıntısının arttığına dikkat çekildi.

Çin Rekabeti ve Ulusal Politika Çağrısı

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci kürsüde sözlerine, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlere rahmet dileyerek başladı. Büyüksimitci, küresel belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, "Dünya genelinde büyüme hızları pandemi öncesi seviyelerin altında seyrediyor. Jeopolitik riskler, korumacılık eğilimleri ve tedarik zincirlerindeki kırılganlık, küresel ticareti baskı altında tutmaya devam ediyor." dedi.

Büyüksimitci, Çin’in dünya üretimindeki ağırlığının arttığına dikkat çekerek, "Çin’le ilgili karşımızda gerçekten çok ciddi bir rekabet baskısı var. Çin’in olağanüstü bir üretim kapasitesine sahip olduğu artık herkesin malumu. Üstelik yoğun devlet destekleriyle birçok üretim alanında açık ara öne geçmiş durumdalar. Bu tabloyu görmezden gelmek mümkün değil. Ülke olarak Çin’e karşı kapsamlı ve güçlü bir politika oluşturmamız gerekiyor. Hangi alanlarda rekabet edeceğiz, hangi alanlarda iş birliği yapacağız, bunu net bir şekilde belirlemeliyiz. Özellikle ara mamul ve hammadde gibi dışa bağımlılığımızın yüksek olduğu konularda çok daha etkin pazarlık mekanizmalarına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Sanayiciye Destek Talepleri

Büyüksimitci, sanayicinin önünün açılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu dönem sanayicinin önünün bir şekilde açılması gerekiyor. Gerçek yatırımcıyı destekleyecek düşük faizli finansman modelleri, yatırımı teşvik eden vergisel avantajlar ve üretimi güçlendirecek mekanizmalar hayata geçirilmelidir. Kamu ihalelerinde yerli firmalarımızın daha güçlü korunması artık kaçınılmazdır. Bu dönem bir şekilde sanayicinin önünün açılması gerekiyor. Sanayimizin korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Enerji maliyetlerinin, lojistik giderlerinin ve istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesinin önemine dikkat çeken Büyüksimitci, sanayiyi desteklemenin ülke ekonomisinin sigortası olduğunu belirtti.

Döviz Dönüşüm Desteği ve Ekonomik Araştırma

Büyüksimitci, Merkez Bankası tarafından alınan döviz dönüşüm desteğinin 30 Nisan 2026’ya kadar uzatıldığını ve destek oranının yeniden yüzde 3 olarak belirlendiğini hatırlattı. Konuşmasında, "Bizler ise uzun süredir bu oranın yüzde 5’e çıkarılmasını talep ediyor, bunun ihracatçımıza çok daha güçlü bir katkı sağlayacağını her platformda dile getiriyorduk. Bu beklentimiz henüz karşılanmamış olsa da, sanayicimizin rekabet gücünü daha da artıracak bu düzenlemenin hayata geçmesi için girişimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi ve bu desteğin en az yüzde 5 olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Büyüksimitci, Kayseri ekonomisini daha sağlıklı ve objektif analiz etmeyi amaçlayan araştırma çalışmasının TOBB öncülüğünde ve Odanın destekleriyle TEPAV tarafından Kasım ayı itibarıyla başlatıldığını açıkladı. Çalışma kapsamında Reel Kesim Güven Endeksi, İl Ekonomik Görünümü, PMI ve ulusal-bölgesel beklenti endeksleri oluşturularak şehrin ekonomik nabzının aylık izleneceği belirtildi. Saha araştırmasının Erciyes Üniversitesi’nden yüksek lisans öğrencileri tarafından yürütüldüğü, her periyotta 375 firmayla yaklaşık 10-15 dakikalık görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

TOBB Nefes Kredisi ve KOBİ Desteği

Toplantıda Büyüksimitci, TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde kredi hacminin 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Büyüksimitci, "Nefes Kredisi’nin, özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerimize kısa vadede de olsa ciddi bir rahatlama sağlayacağına inanıyoruz. Finansmana erişimde karşılaşılan zorlukların hafifletilmesine katkı sunacaktır." dedi ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

Sonuç olarak, KAYSO Eylül Meclis Toplantısı'nda küresel belirsizlikler, artan rekabet, özellikle Çin ile rekabet stratejileri, sanayicinin desteklenmesi, döviz dönüşüm desteği talepleri ve yerel ekonomik göstergelerin düzenli izlenmesi gündeme geldi.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI; MECLİS BAŞKANI ABİDİN ÖZKAYA BAŞKANLIĞINDA, MECLİS BAŞKANLIK DİVANI, MECLİS ÜYELERİ, MESLEK KOMİTELERİ, DİSİPLİN KURULU, YÜKSEK İSTİŞARE KURULU VE İL GENÇ GİRİŞİMCİLER İCRA KURULU ÜYELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.