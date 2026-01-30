Büyüksimitci'den Orta Anadolu Üretim Havzası için Erdoğan ve Kacır'a Teşekkür

Büyüksimitci'den Orta Anadolu Üretim Havzası için teşekkür

KAYSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda güçlü mesajlar

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ocak ayı Meclis Toplantısında Orta Anadolu Üretim Havzası sürecine verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

Toplantı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi katılımıyla yapılan oturumda Özkaya, küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Özkaya, 2025 yılını 'zor bir yıl' olarak tanımlayarak, 2026'nın da benzer dalgalanmalara sahne olabileceğini belirtti ve '2026 yılı büyüme beklentimizin yüzde 3,5 olacağı' öngörüsünü paylaştı. Özkaya ayrıca enflasyonla mücadelede arzı artırarak üretimi kolaylaştırmanın önemine vurgu yaptı ve Merkez Bankası rezervlerindeki iyileşme ile döviz kısıtlamalarının gevşetilmesinin önemini hatırlattı.

Büyüksimitci'den ekonomik değerlendirme ve bölgesel mesajlar

Mehmet Büyüksimitci, 2025'in küresel belirsizliklerin yoğun olduğu bir yıl olduğunu, sıkı para politikaları ve enflasyonla mücadelenin sanayi üzerinde ayrışma yarattığını söyledi. Büyüksimitci, iç talepteki yavaşlama, finansmana erişim güçlükleri ve artan maliyetlerin sanayi sektörünü daha çok etkilediğini ifade etti ve sanayinin desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Büyüksimitci, bölgesel konularda Türkiye'nin 'tek toprak, tek bayrak, tek devlet' ilkesini desteklediklerini belirterek, ABD-İran gerilimi gibi risklerin küresel ticaret akışını etkileyebileceğini söyledi ve firmalara pazar çeşitliliği stratejisi önerdi.

Orta Anadolu Üretim Havzası ve sanayi dönüşümü

Büyüksimitci, 2016 yılında KAYSO olarak ilk kez Cumhurbaşkanına arz ettikleri Orta Anadolu Üretim Havzası vizyonunun bugün somut adımlarla hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu vizyonun Anadolu'ya üretimin yayılması, sanayide sürdürülebilir büyüme ve bölgesel rekabet gücünün artışı açısından kıymetli olduğunu ifade ederek, destek verenlere teşekkür etti.

Firmaların verimliliği ve sürdürülebilirliği için yalın üretim, dijital dönüşüm ve yeşil üretim modellerinin önemine değinen Büyüksimitci, Kayseri Model Fabrikası aracılığıyla 2026 yılında da uygulamalı eğitimler ve mentörlük hizmetlerinin süreceğini bildirdi. Yapay zekâ teknolojilerinin üretim, planlama ve tedarik zincirinde stratejik rol oynadığını vurgulayarak, KAYSO Akademi ile sanayicilerin bu dönüşüme hazırlanacağını belirtti.

Yeni OSB projeleri ve istihdam hedefleri

Büyüksimitci, Kayseri'nin yatırım iştahına dikkat çekerek, 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi olan Erciyes OSB'de arsa ön tahsislerinin sürdüğünü ve altyapı çalışmalarına önümüzdeki aylarda başlanacağını açıkladı. Ayrıca Geri Dönüşüm İhtisas OSB ile Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB projelerinin devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 323 hektarlık alanda kurulacak Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB'nin Kayseri sanayisi için tarihi bir adım olduğunu belirten Büyüksimitci, projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla yaklaşık 4 bin nitelikli istihdam sağlanması ve ihracata 1 milyar doların üzerinde katkı sunulmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Son söz: Ortak akıl ve 2026 beklentisi

Kapanışında tüm paydaşlarla istişare içinde hareket ettiklerini vurgulayan Büyüksimitci, üyelerden gelen sorun ve talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dahil ilgili mercilere aktarmaya devam ettiklerini söyledi ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkılıoğlu'na teşekkür etti. Büyüksimitci, 2026 yılını sanayide dönüşümün hızlandığı ve yatırımların güçlendiği bir dönem olarak gördüğünü belirterek, Kayseri sanayisini hak ettiği noktaya taşıma kararlılığını yineledi.

