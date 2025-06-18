BYD SEAL U, Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünü Kazandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında, BYD SEAL U modeli ödüle layık görüldü. Ödül töreni, Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenirken, OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yılki yarışmanın en çekişmeli süreçlerden biri olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte verilen diğer ödüller arasında "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovatif Projesi", "Yılın Basın Lansmanı" ve ilk kez sunulan "Yılın Premium Otomobili" kategorileri bulunmaktadır. Yarışmada, toplamda 64 OGD üyesi otomotiv gazetecisinin oylarıyla seçilen BYD SEAL U, 2,690 puanla "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünü kazandı.

Bu yılki yarışmada dikkat çeken diğer ödüller; Renault tarafından gerçekleştirilen Duster modelinin "Kendi Lansmanını Yap" konsepti ile kazandığı "Yılın Basın Lansmanı" ödülü oldu. Kia EV3, "Yılın Tasarımı" ödülünü alırken, Renault Rafale, elektrikli saydamlığı değişen tavan teknolojisi ile "Yılın İnovatif Projesi" ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda, Mercedes-Benz AMG GT da "Yılın Premium Otomobili" kategorisinde ödül kazandı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Ufuk Sandık, "Bu yılki yarışma şimdiye kadar gördüğümüz en çekişmeli yarışmalardan biriydi. Kıyasıya bir rekabet yaşandı ve finalist otomobiller, kendi sınıflarında öne çıkan, iddialı modellerdi. Seçim yapmak bizim için oldukça zordu" ifadelerini kullandı.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, SEAL U modelinin "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu başarının arkasındaki tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yarışmanın kapsamı gereği, 42 aday otomobil jürinin değerlendirmesiyle finale kalan 7 otomobile indirildi. Finalde yer alan modeller arasında BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster bulunuyordu. Seçim süreci, otomobillerin tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı gibi kriterlere göre gerçekleştirildi.

Başarılı BYD SEAL U, "Türkiye'de Yılın Otomobili" logosunu 1 yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanma hakkına sahip olacak.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmada "Türkiye'de Yılın Otomobili" kategorisinde "BYD SEAL U" modeli ödül aldı. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, konuşma yaptı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmada "Türkiye'de Yılın Otomobili" kategorisinde "BYD SEAL U" modeli ödül aldı. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, konuşma yaptı.