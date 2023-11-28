Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu

Çalışan emeklilere verilecek 5.000 TL ikramiye ödemeleri için son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca emekli için çalışmalar başlarken tek seferlik verilecek 5 bin TL için hazırlıklar yapıldı.

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karar üzerine 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılı olmasından ötürü emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme yapılacağı açıklanırken ilk düzenlemeyle beraber çiftçi, Bağkurlu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emekli tek seferde ikramiye ödemelerinden yararlanabilecek.

Erdoğan hakkında açıklamalar yapılırken emeklilerin yükünü hafifletmek için geçtiğimiz ay bir kerelik 5 bin TL ilave ödeme kararı alınırken kanun teklifinde meclisten onay alınırken 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklinin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerin bir kısmı dışarıda kalırken çiftçi ve esnaf emeklilerimizin için gönül kırgınlığı yaşanırken Pazartesi günü gerçekleşecek kabine toplantısında çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenlemeler yapılarak talimatlar verildi.

emeklilere 5 bin TL ödeme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması gelirken talimatlar sonrasında tek seferlik ikramiyeler içeriğinde dışında olan emeklilerinde faydalanabilmesi için çalışmaların başlatıldığı bilgisi verildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapılarak kanun teklifinde yeni madde ilave edilmesiyle önerge AKP grubuna gönderildi. 

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