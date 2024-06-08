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Çalışan kadınlara 11.290 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

Çalışan kadınlara güzel haber! 11 bin 290 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 19:21
Çalışan kadınlara 11.290 TL maaş bağlanacak! Tek şartla 12 ay kesintisiz ödeme

Çalışan annelere büyük destek! Şartlar belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇALIŞAN KADINLARA 11 BİN 290 TL ÖDEME

Kadınların iş istihdamlarının desteklenmesi için çalışan annelere yönelik yeni bir proje başladı. Çalışan annelere bir sene her ay boyunca 325 Euro ödeme yapılacak. SGK ve Avrupa Birliği işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir illerindeki çalışan annelere destek verilecek. 

annelere 325 euro ödeme

Destekten faydalanmak için annenin tam zamanlı çalışması, 0-24 aylık çocuğa sahip olması, 0-36 ay çocuk bakım eğitimi olan bakıcı sağlanması şartlarının taşınması gerekiyor. Destek için bakıcıların da 18 yaşını doldurması, aileyle bir bağı olmaması, 0-36 ay çocuk bakımı ile ilgili eğitimlerinin tamamlanması ve belgelerle ibraz edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda lise ve üniversitelerden de ilgili alanlardan mezun olunması gerekiyor. 

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