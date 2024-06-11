Çalışanlara Haziran piyangosu vurdu! O tarihte ikramiyenin kralı ödenecek

Çalışanlara müjde! İkramiye ödemeleri zamlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇALIŞANLARA İKRAMİYE MÜJDESİ

Yapılan son açıklamalara göre kamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belirlendi. Kamu işçilerine 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde iki taksit şeklinde ikramiye ödemesi yapılacak.





Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılan karara göre kamu işçileri 2024 senesinde 14 Haziran tarihinde ilk ödemelerini alacak. İkinci taksit ödemesi ise 13 Aralık tarihinde yapılacak.