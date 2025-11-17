Çalışanların %66'sı: Performans Değerlendirme Zam ve Terfi İçin

Çalışanların %66'sı performans değerlendirmeyi zam ve terfi için görüyor

Kolay İK'nın LinkedIn üzerinden gerçekleştirdiği anket, kurum içi performans değerlendirmelerine yönelik çalışan algısını ortaya koydu. 598 kişinin katıldığı ankette, katılımcıların büyük çoğunluğu bu sürecin öncelikle maddi ve kariyer kararlarına hizmet ettiğini düşünüyor.

Anketin genel bulguları

Ankete katılanların %66'sı şirketlerinde yapılan performans değerlendirmenin amacının terfi ve zam kararları olduğunu belirtti. Bunu %19 ile hedeflerle uyumu ölçmek, %8 ile çalışan bağlılığını artırmak ve %7 ile eğitim ve gelişim planı oluşturmak takip etti.

Maaş ve terfi kararlarında etkisi

Çalışanlar, performans değerlendirme sonuçlarının maaş artışı ve terfi kararlarında belirleyici olduğunu düşünüyor. Her 100 çalışandan 21'i performans değerlendirmenin maaş artışı ve terfi kararlarında %100 etkili, 30'u ise kısmen etkili olduğunu ifade etti. Sürecin düşük bir paya sahip olduğunu düşünenlerin oranı %25, hiç etkili olmadığını söyleyenlerin oranı ise %24 olarak kaydedildi.

Kıdem algısı: Her iki çalışandan biri kıdemlilerin avantajlı olduğunu düşünüyor

Ankette yer alan bir başka önemli bulgu, kıdemin performans değerlendirmesine etkisi hakkındaki algı oldu. Çalışanların %50'si kıdemlilerin daha avantajlı olduğunu belirtirken, %25'i yeni çalışanların avantajlı olduğunu, %25'i ise kıdemin bu süreci etkilemediğini savundu.

Uzman yorumu

Kolay İK COO’su Tunca Üçer, çalışanların performans değerlendirmeyi gelişim odaklı bir araçtan ziyade ödül-ceza mekanizması olarak gördüğünü ifade etti. Üçer şu değerlendirmeyi yaptı: "Performans değerlendirmenin asıl amacı, çalışanların güçlü yönlerini ortaya çıkarmak, gelişim alanlarını netleştirmek ve sürdürülebilir bir geri bildirim kültürü inşa etmek olmalı. Ancak eğitim ve gelişim planlamasının yüzde 7 gibi düşük bir oranda kalması, çalışanların bu sürecin gelişimlerini yeterince desteklemediğini düşündüklerini ortaya koyuyor. Öte yandan çalışanlar, performans sistemlerinin kritik kararlara yeterince yansımadığını ifade ediyor. Bu da süreçlerin güvenilirliği ve şeffaflığına dair algıyı zayıflatıyor. Terfi-kıdem ilişkisine yaklaşımları ise performans değerlendirmelerinde fırsat eşitliği beklediklerine işaret ediyor. Şirketler performans değerlendirmelerini karar süreçleriyle daha görünür biçimde ilişkilendirdiğinde hem güven hem bağlılık artacaktır."

Sonuç olarak anket, performans değerlendirme süreçlerinin çalışanlar nezdinde daha fazla şeffaflık, gelişim odaklılık ve fırsat eşitliği beklediğini gösteriyor.

KOLAY İK COO’SU TUNCA ÜÇER