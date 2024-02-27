Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

Alo çamaşır deterjanları indirim bekleyen vatandaşlara harika bir kampanya duyuruldu. Money karta özel olarak %43 oranında indirim kampanyasına imza atıldı. 9 farklı Alo marka çamaşır deterjanı uygun fiyatlardan Migros market raflarında satışta olacak. Migros market raflarının yanı sıra Migros online platformlar üzerinden de siparişinizi oluşturabilir, %43 oranına varan indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz!

64 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA ÇAMAŞIR DETERJANLARI SATIŞTA

Migros marketlerin başlatmış olduğu %43 oranına varan indirim kampanyasıyla 64 TL’den başlayan fiyatlarla 9 farklı çamaşır deterjanı satışa çıkartıldı. Özellikle vatandaşların çamaşır deterjanını deyince sıklıkla kullandığı Alo marka çamaşır deterjanını farklı renkliler için olanları ve farklı boyuttakileri uygun fiyatlarla satışta. %43 oranında varan indirim kampanyasından yararlanmak ve uygun fiyata çamaşır deterjanı satın almak istiyorsanız, Money kart ya da Money bonus karta sahip olmanız yeterli. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan Alo marka çamaşır deterjanları ürünleri…



