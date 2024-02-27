Bist 100
9.179,48 1%
DOLAR
31,15 0,13%
EURO
33,83 0,09%
ALTIN
2.025,3 0,17%

Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

Çamaşır deterjanlarında indirim kampanyası bekleyenlere müjdeli haber Migros marketlerden verildi! Migros marketler yüzde 43 indirimle 9 farklı Alo marka çamaşır deterjanını indirimli şekilde satışa çıkardı işte detaylar…

Yayın Tarihi: 27.02.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 19:22
Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

Alo çamaşır deterjanları indirim bekleyen vatandaşlara harika bir kampanya duyuruldu. Money karta özel olarak %43 oranında indirim kampanyasına imza atıldı. 9 farklı Alo marka çamaşır deterjanı uygun fiyatlardan Migros market raflarında satışta olacak. Migros market raflarının yanı sıra Migros online platformlar üzerinden de siparişinizi oluşturabilir, %43 oranına varan indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz!

64 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA ÇAMAŞIR DETERJANLARI SATIŞTA

Migros marketlerin başlatmış olduğu %43 oranına varan indirim kampanyasıyla 64 TL’den başlayan fiyatlarla 9 farklı çamaşır deterjanı satışa çıkartıldı. Özellikle vatandaşların çamaşır deterjanını deyince sıklıkla kullandığı Alo marka çamaşır deterjanını farklı renkliler için olanları ve farklı boyuttakileri uygun fiyatlarla satışta. %43 oranında varan indirim kampanyasından yararlanmak ve uygun fiyata çamaşır deterjanı satın almak istiyorsanız, Money kart ya da Money bonus karta sahip olmanız yeterli. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan Alo marka çamaşır deterjanları ürünleri… 

Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

  • Alo Toz Çamaşır Deterjanı Kar Çiçeği Ferahlığı Beyazlar ve Renkliler Aqua Pudra 8 Kg 
  • Alo Ultra Beyazlar Kar Çiçeği Ferahlığı AquaPudra Toz Deterjan 8 Kg 
  • Alo Platinum Fairy Etkili Toz Çamaşır Deterjanı Renkli 4 Kg 
  • Alo Platinum Fairy Etkili Toz Çamaşır Deterjanı 4Kg 
  • Alo Platinum 7 Kg Fairy Etkili Beyazlar Aquapudra Toz Deterjan 
  • Alo Platinum 7 Kg Fairy Etkili Renkliler Aquapudra Toz Deterjan 
  • Alo 1,5 Kg Kar Çiçeği Ferahlığı Beyazlar ve Renkliler Aquapudra Toz Deterjan 
  • Alo Toz Çamaşır Deterjanı Kar Çiçeği Ferahlığı Beyazlar ve Renkliler Hızlı Çözülme 3 kg 
  • Alo Platinum Fairy Etkili Renkli 2.2 Kg 14 Yıkama 

İLGİLİ HABERLER

Game of Thrones Evreni Genişliyor: Yeni Yan Dizi Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

Game of Thrones Evreni Genişliyor: Yeni Yan Dizi Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

Uçuşa geçen gram altını alevlendirecek tahmin! İslam Memiş düşeceği tarihi verip alın dedi!

Uçuşa geçen gram altını alevlendirecek tahmin! İslam Memiş düşeceği tarihi verip alın dedi!

PTT'den kış gününde iç ısıtan 50.000 TL kredi fırsatı! 10 dakikalık başvuru yetiyor

PTT'den kış gününde iç ısıtan 50.000 TL kredi fırsatı! 10 dakikalık başvuru yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sürücülere oh çektiren indirim müjdesi verildi! Benzin, motoin, LPG'de tarife değişti
2
Arabası olan herkesi kapsıyor! Bugün açıklandı: Artık o ücreti ödemeyeceksiniz
3
İddia ediyoruz daha ucuzu yok! Fiat'ın en sevilen modeli 305 bin TL'ye peynir ekmek gibi satılacak
4
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
5
Kalabalık aileler bayılacak! Opel'in o modelinde fıstık gibi kampanya duyuruldu
6
Çalışmayan kadınlara 15.000 TL destek müjdesi! Evli, bekar fark etmiyor
7
O ilde yaşayan emeklilerin derdi tasası bitti! Artık bunlar için hiç para ödemeyecekler

Eşe dosta borcu olan o bankaya gidiyor! Koşulsuz şartsız 100.000 TL acil destek kredisi verilecek

Siz siz olun bunu sakın yapmayın! Gözünün yaşına bakılmıyor, 5 yıl hapis cezası var!

Uçuşa geçen gram altını alevlendirecek tahmin! İslam Memiş düşeceği tarihi verip alın dedi!

Bacaklarınız güzel olsun istiyorsanız avuç avuç yiyin! Güzel bacakların sırrı meğer ondaymış

Kırtasiye ürünlerinde yüzde 40 indirim sizi bekliyor! 294 ürün 29 Şubat’a kadar indirimli satışta

Çamaşır deterjanlarında yüzde 43 indirim başladı! 8 kilogramı sudan ucuza satışta

Bu indirim hesap kitap yaptırmaz! Çay tutkunları demliklerini alıp o markete koştu…Evde kalanlar için ise son iki gün

Game of Thrones Evreni Genişliyor: Yeni Yan Dizi Ne Zaman Yayınlanacak Belli Oldu

PTT'den kış gününde iç ısıtan 50.000 TL kredi fırsatı! 10 dakikalık başvuru yetiyor

Tüm zamanların en çok tamir edilen akıllı telefonu belli oldu: İşte en çok tamir edilen marka ve modeller

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!