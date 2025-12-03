Çameli Belediyesi IPARD III’ten 13 milyon 740 bin 552 TL hibe aldı

Çameli Belediyesi, IPARD III M5 (LEADER) projesiyle 80,40 puan alarak 13 milyon 740 bin 552 TL hibe desteği kazandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:01
Çameli Belediyesi IPARD III’ten 13 milyon 740 bin 552 TL hibe aldı

Çameli Belediyesi IPARD III kapsamında 13 milyon 740 bin 552 TL hibe desteği kazandı

Çameli Belediyesi’nin, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen IPARD III Programı kapsamında hazırladığı proje, 2025-2030 dönemini kapsayan M5 - Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) başlığı altında değerlendirmeye alındı.

Yapılan değerlendirmede proje 80,40 puan alarak 13 milyon 740 bin 552 TL hibe desteğine hak kazandı.

Çalışmalar ve liderlik

Proje hazırlık ve yürütme süreci, Çameli Yerel Eylem Grubu (ÇAMYEG) Başkanı Sayın Cengiz Arslan öncülüğünde gerçekleştirildi. Elde edilen sonuç ilçenin yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Başkanın değerlendirmesi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, projenin önemine ilişkin şunları ifade etti:

"Bu önemli AB projesi, Çameli’nin yerel kalkınma hedeflerine büyük ivme kazandıracak; kırsal kalkınma, katılımcı yönetim, üretim ve sürdürülebilirlik alanlarında ilçemize yeni bir yol haritası sunacaktır"

Arslan ayrıca, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Projenin yürütülmesinde emeği bulunan Proje Koordinatörü Emirhan Akşit’e teşekkür ederiz. Çameli’nin geleceğine yapılmış stratejik bir yatırım olan bu AB projesi, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

ÇAMELİ BELEDİYESİ’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN DESTEKLENEN, 2025-2030...

ÇAMELİ BELEDİYESİ’NİN AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN DESTEKLENEN, 2025-2030 YILLARI ARASINDA UYGULANACAK IPARD III PROGRAMI M5-YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI (LEADER YAKLAŞIMI) KAPSAMINDA HAZIRLANAN PROJE, YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE 80,40 PUAN ALARAK 13 MİLYON 740 BİN 552 TL HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank ve Arya Yatırım: Yatırıma Hazırlık Programı 2. Dönem Mezunları
2
Çameli Belediyesi IPARD III’ten 13 milyon 740 bin 552 TL hibe aldı
3
Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme onayı
4
ATO Başkanı Baran: Türkiye-Belarus Ticaretini Güçlendirecek İyi Niyet Protokolü
5
Trabzon'da Mezgit ve İstavrit Tezgahları: Fiyatlar ve Hamsi Beklentisi
6
Kırmızı ette indirim baskısı besiciyi zorluyor — 'Fiyatı üretici belirler'
7
Sabiha Gökçen’den Bilbao’ya direkt uçuşlar başladı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği