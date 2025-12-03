Çameli Belediyesi IPARD III’ten 13 milyon 740 bin 552 TL hibe aldı

Çameli Belediyesi IPARD III kapsamında 13 milyon 740 bin 552 TL hibe desteği kazandı

Çameli Belediyesi’nin, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen IPARD III Programı kapsamında hazırladığı proje, 2025-2030 dönemini kapsayan M5 - Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) başlığı altında değerlendirmeye alındı.

Yapılan değerlendirmede proje 80,40 puan alarak 13 milyon 740 bin 552 TL hibe desteğine hak kazandı.

Çalışmalar ve liderlik

Proje hazırlık ve yürütme süreci, Çameli Yerel Eylem Grubu (ÇAMYEG) Başkanı Sayın Cengiz Arslan öncülüğünde gerçekleştirildi. Elde edilen sonuç ilçenin yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Başkanın değerlendirmesi

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, projenin önemine ilişkin şunları ifade etti:

"Bu önemli AB projesi, Çameli’nin yerel kalkınma hedeflerine büyük ivme kazandıracak; kırsal kalkınma, katılımcı yönetim, üretim ve sürdürülebilirlik alanlarında ilçemize yeni bir yol haritası sunacaktır"

Arslan ayrıca, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Projenin yürütülmesinde emeği bulunan Proje Koordinatörü Emirhan Akşit’e teşekkür ederiz. Çameli’nin geleceğine yapılmış stratejik bir yatırım olan bu AB projesi, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

