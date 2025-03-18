Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yılında Trenlerde Hoşaf ve Ekmek Dağıtıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nde Anma Etkinlikleri

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından trenlerde özel bir etkinlik düzenlendi. Bu anlamlı gün vesilesiyle yüksek hızlı trenlerde, Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin azığı olarak bilinen üzüm hoşafı ve ekmek yolculara ikram edildi.

Yolcular Duygusal Anlar Yaşadı

Özellikle genç kuşakların tarihle bağ kurmaları ve o dönemin zorluklarını hissetmeleri amacıyla düzenlenen etkinlik, yolcular arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Toplamda 1500 yolcuya dağıtılan üzüm hoşafı ve ekmek menüsü, Ankara-İstanbul YHT, Ankara-Konya YHT ve Ankara-Sivas YHT hatlarında sunuldu.

Tarih Vurgusu ve Anonslar

18 Mart'ta sefer yapan tüm YHT'lerde yapılan anonslarla, "Bugün ayrıca, tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadeleriyle yolcular bilgilendirildi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, trenlerde Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin azığı olan hoşaf ve ekmek dağıtımı yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, trenlerde Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin azığı olan hoşaf ve ekmek dağıtımı yapıldı.