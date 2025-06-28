Çanakkale'nin Lapseki İlçesinden Dünyaya Kiraz İhracatı

Çanakkale'nin Kirazları Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bu hasat sezonunda yaklaşık 10 bin 320 ton rekolte bekleniyor. İlgili alan, 8 bin 600 dekar olup, 100 bine yakın kiraz ağacından oluşuyor.

Lapseki'nin Kiraz Verimi

Bu yıl, "Lapseki devi" olarak bilinen kirazlar, aroması ve yüksek şeker oranı sayesinde Avrupa ülkeleri ile ABD'ye ihraç ediliyor. Kiraz üretiminin 3'te biri Lapseki’de gerçekleştiriliyor. Ayrıca, Türkiye genelinde 815 bin 468 dekar alanda yapılan kiraz üretiminin 17 bin 570 dekarı Çanakkale'de bulunuyor.

Üretim Sürecinin Zorlukları

İlçede yetiştirilen kiraz çeşitleri arasında "Eşme", "Ziraat 900", "Summit", "Alara Devi", "Regina", "Early Lory", "Early Burlat", "Premier Giant" yer alıyor. Lapseki kirazı, irilik bakımından gösterişli olup, bir adedinin ağırlığı 22 grama kadar çıkabilmektedir.

Çanakkale'nin bu verimli bölgesinde, kiraz hasadı günde 120 ton kadar yurt dışına gönderiliyor, kalan kısım ise iç piyasada tüketiliyor.

Üreticilerin Düşünceleri

40 yıldır meyvecilik yapan Salih Tekçe, kirazların hasadına 21 Haziran'da başladıklarını belirtti. Tekçe, "Bu sene hava şartları nedeniyle kiraz az. Dolayısıyla fiyatlar da yükseldi" dedi. Ayrıca, kiraz üretiminin zahmetli bir iş olduğunu vurguladı.

Tekçe, "Kirazı topladıktan sonra bahçemin bakımına devam ediyorum. Bu durum, yüksek verim almamda etkili" diyerek bakımın önemine dikkat çekti.

Sonuç

Lapseki'nin kaliteli kirazları ve ihracat potansiyeli, bölge ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Gelecek yıllarda da bu potansiyelin artması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler, "Lapseki devi" olarak bilinen kirazı ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Türkiye'de 815 bin 468 dekar alanda yapılan kiraz üretiminin 17 bin 570 dekarı Çanakkale'de gerçekleştiriliyor. Kentte yılda yaklaşık 30 bin tonluk kiraz üretiminin 3'te biri Lapseki ilçesinden sağlanıyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler, "Lapseki devi" olarak bilinen kirazı ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Türkiye'de 815 bin 468 dekar alanda yapılan kiraz üretiminin 17 bin 570 dekarı Çanakkale'de gerçekleştiriliyor. Kentte yılda yaklaşık 30 bin tonluk kiraz üretiminin 3'te biri Lapseki ilçesinden sağlanıyor.