Canik'te Semt Pazarlarına Sıkı Denetim

Canik Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarlarında yürüttüğü denetim ve kontrolleri aralıksız şekilde sürdürüyor. Yerel ve zincir marketler ile lokantalara yönelik denetimlerinin yanı sıra, belediye zabıta ekipleri semt pazarlarındaki tezgâhları tek tek kontrol ediyor.

Zabıta ekipleri, pazar tezgâhlarında satışa sunulan ürünlerin kalite kontrollerini yaparken, etiket ve gramaj denetimlerini da titizlikle gerçekleştiriyor. Günün ilk ışıklarından itibaren pazarda yerini alan ekipler, pazarların kurulumundan toplanma sürecine kadar kesintisiz görev yapıyor.

Mercek altında

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında uygunsuz satışa izin vermeyerek vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerini yoğunlaştırdı. Tezgâhları dikkatle inceleyen Canik Zabıtası, esnafa ürün satışlarının uygunluğuna dair uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunuyor.

Ayrıca, Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkeziyle pazar alanlarında vatandaşların talep ve önerileri dinleniyor; dilekçe işlemleri de zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

