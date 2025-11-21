Canik'te Semt Pazarlarına Sıkı Denetim

Canik Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında kalite, etiket ve gramaj denetimlerini kurulumdan toplanma aşamasına kadar aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 16:01
Canik'te Semt Pazarlarına Sıkı Denetim

Canik'te Semt Pazarlarına Sıkı Denetim

Canik Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarlarında yürüttüğü denetim ve kontrolleri aralıksız şekilde sürdürüyor. Yerel ve zincir marketler ile lokantalara yönelik denetimlerinin yanı sıra, belediye zabıta ekipleri semt pazarlarındaki tezgâhları tek tek kontrol ediyor.

Zabıta ekipleri, pazar tezgâhlarında satışa sunulan ürünlerin kalite kontrollerini yaparken, etiket ve gramaj denetimlerini da titizlikle gerçekleştiriyor. Günün ilk ışıklarından itibaren pazarda yerini alan ekipler, pazarların kurulumundan toplanma sürecine kadar kesintisiz görev yapıyor.

Mercek altında

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında uygunsuz satışa izin vermeyerek vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerini yoğunlaştırdı. Tezgâhları dikkatle inceleyen Canik Zabıtası, esnafa ürün satışlarının uygunluğuna dair uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunuyor.

Ayrıca, Canik Belediyesi Mobil Zabıta Çözüm Merkeziyle pazar alanlarında vatandaşların talep ve önerileri dinleniyor; dilekçe işlemleri de zabıta ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ, İLÇEDE KURULAN SEMT PAZARLARINDA DENETİM VE KONTROLLERİNE ARALIKSIZ BİR...

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ, İLÇEDE KURULAN SEMT PAZARLARINDA DENETİM VE KONTROLLERİNE ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR.

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ, İLÇEDE KURULAN SEMT PAZARLARINDA DENETİM VE KONTROLLERİNE ARALIKSIZ BİR...

İLGİLİ HABERLER

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Canik'te Semt Pazarlarına Sıkı Denetim
2
Bodrum'da Zeytin Hasadı Başladı — Bodrum Belediyesi Üreticinin Yanında
3
DTO Üyelerine Macaristan’da Yeni Pazar İmkanları Tanıtıldı
4
TEKNOFEST'te Akıllı Tarım Gençlerle Tanışıyor
5
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Tarife Endişeleri Yatırımcıları Tedirgin Ediyor
6
Ekimde Fiyat Değişimleri: Sivri Biber Zirvede, Limon Düşüşte
7
Evcil hayvanı olan vakit kaybetmeden o marketin yolunu tuttu! Minik dostlara özel büyük indirim

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut