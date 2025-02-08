DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.455.465,74 -0,35%

Çankırı'da SOGEP Kapsamında 13,5 Milyon Lira Bütçeli Projeler Hayata Geçiyor

Çankırı'da SOGEP kapsamında 13,5 milyon lira bütçeli 3 proje için imzalar atıldı. Projelerin önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:51
Çankırı'da SOGEP Kapsamında 13,5 Milyon Lira Bütçeli Projeler Hayata Geçiyor

Çankırı'da SOGEP Kapsamında Önemli Adımlar

Çankırı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde, toplam 13 milyon 515 bin lira bütçeye sahip üç projenin hayata geçirileceği müjdesini aldı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen projelerin sözleşmeleri, Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen bir törenle imzalandı.

Proje Detayları ve Katkıları

Sözleşmelere Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan ve KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç imza attı. Vali Taşolar, projelerin Çankırı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu projelerin günlük hayatta önemli yansımaları olacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Esen ise, eski Karataş Hamamı alanında tarihi kilimleri sergileyebilecekleri bir kilim evi kurulacağını, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti. Ayrıca, KUZKA desteğiyle süt üretim tesisinin kurulduğunu ve ilave destekle günlük yaklaşık 3 ton süt işleme kapasitesi elde edeceklerini aktardı.

Projelerin Ekonomik Etkileri

İmza altına alınan projeler arasında, Çankırı Belediyesi'nin 2 milyon 925 bin lira bütçeli "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi", Çansüt Süt Ürünleri Tesisinin kapasite artırımı için 3 milyon 240 bin lira bütçeli proje ve Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi yer alıyor. Son proje, 7 milyon 350 bin lira bütçeyle Ilgaz ve Kurşunlu ilçelerindeki 11 köyde süt toplama tanklarının kurulmasını sağlayarak süt hayvancılığının geliştirilmesini hedefliyor.

Katılımcılar

Törene, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, MHP İl Başkanı Fatih Kaya ve Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek de katılarak projelere destek verdiler.

Çankırı'da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı...

Çankırı'da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 13 milyon 515 bin lira bütçeli 3 projenin Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi", "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı" ve "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi"nin sözleşmelerine, Vali Mustafa Fırat Taşolar (ortada), Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen (sağda), İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan ile KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç (solda) tarafından imza atıldı.

Çankırı'da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı...

Çankırı'da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 13 milyon 515 bin lira bütçeli 3 projenin Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi", "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı" ve "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi"nin sözleşmelerine, Vali Mustafa Fırat Taşolar (ortada), Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen (sağda), İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan ile KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç (solda) tarafından imza atıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu, Cenevre'de Ulaşım Sektörünü Değerlendirecek
2
Trump, Kanada'ya Yönelik Gümrük Tarifelerini 30 Gün Durdurdu
3
Arabası olanlar sonunda oh çekecek! 6 gün sonra resmen başlıyor
4
Çankırı'da SOGEP Kapsamında 13,5 Milyon Lira Bütçeli Projeler Hayata Geçiyor
5
Demiryolu Emniyet Yönetiminde Büyük Değişiklik Kriterleri Belirlendi
6
SPK ve Yargıda Birlik Derneği'nden Finansal Okuryazarlık İşbirliği Protokolü
7
ABD Hazine Bakanı Bessent, Vergi İndirimlerini Kalıcı Hale Getireceklerini Açıkladı

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar