Çankırı'da SOGEP Kapsamında 13,5 Milyon Lira Bütçeli Projeler Hayata Geçiyor

Çankırı'da SOGEP Kapsamında Önemli Adımlar

Çankırı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde, toplam 13 milyon 515 bin lira bütçeye sahip üç projenin hayata geçirileceği müjdesini aldı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen projelerin sözleşmeleri, Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen bir törenle imzalandı.

Proje Detayları ve Katkıları

Sözleşmelere Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan ve KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç imza attı. Vali Taşolar, projelerin Çankırı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu projelerin günlük hayatta önemli yansımaları olacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Esen ise, eski Karataş Hamamı alanında tarihi kilimleri sergileyebilecekleri bir kilim evi kurulacağını, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti. Ayrıca, KUZKA desteğiyle süt üretim tesisinin kurulduğunu ve ilave destekle günlük yaklaşık 3 ton süt işleme kapasitesi elde edeceklerini aktardı.

Projelerin Ekonomik Etkileri

İmza altına alınan projeler arasında, Çankırı Belediyesi'nin 2 milyon 925 bin lira bütçeli "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi", Çansüt Süt Ürünleri Tesisinin kapasite artırımı için 3 milyon 240 bin lira bütçeli proje ve Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi yer alıyor. Son proje, 7 milyon 350 bin lira bütçeyle Ilgaz ve Kurşunlu ilçelerindeki 11 köyde süt toplama tanklarının kurulmasını sağlayarak süt hayvancılığının geliştirilmesini hedefliyor.

Katılımcılar

Törene, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, MHP İl Başkanı Fatih Kaya ve Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek de katılarak projelere destek verdiler.

Çankırı'da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 13 milyon 515 bin lira bütçeli 3 projenin Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi", "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı" ve "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi"nin sözleşmelerine, Vali Mustafa Fırat Taşolar (ortada), Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen (sağda), İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan ile KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç (solda) tarafından imza atıldı.

Çankırı'da, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen 13 milyon 515 bin lira bütçeli 3 projenin Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle "Çankırı Anadoludakiler Kilim Evi ve Atölyesi", "Çansüt Süt Ürünleri Tesisi Kapasite Artırımı" ve "Çankırı İlçelerinde Süt Toplama Projesi"nin sözleşmelerine, Vali Mustafa Fırat Taşolar (ortada), Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen (sağda), İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan ile KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç (solda) tarafından imza atıldı.