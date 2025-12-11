ING Türkiye: 2025 3. Çeyrek Tasarruf Eğilimleri — Her 5 Tasarruf Sahibinden 1'i Hisse/Fon Tercih Ediyor

ING Türkiye 2025 3. Çeyrek Tasarruf Eğilimleri: Her 5 Tasarruf Sahibinden 1'i Hisse veya Fon Tercih Ediyor

ING Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında finansal sağlığa katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2025 üçüncü çeyrek sonuçlarını NielsenIQ iş birliğiyle açıkladı. Araştırma, katılımcıların yüzde 54,3ünün tasarrufu olduğunu gösteriyor; 18-24 yaş grubunda tasarruf sahipliğinde önceki çeyreğe göre 10 puan artışla %47ye ulaşıldı.

Araştırma bulguları ve düzenli tasarruf

Araştırmaya göre tasarruf sahipleri arasında düzenli tasarruf yaptığını belirtenlerin oranı %82 seviyesinde seyrediyor. Düzenli tasarruf edenler arasında gelirinin %10'undan azını tasarruf edebilenlerin oranı bir önceki çeyreğe göre 7 puan düşüşle %19 olurken, gelirinin %20-30'unu tasarruf edenlerin oranı 3 puan artışla %29e yükseldi. Gelirinin %10-20'sini tasarruf edenlerin oranı ise önceki çeyreğe benzer şekilde %42 seviyesinde kaldı.

Tasarruf motivasyonları

Katılımcıların tasarruf motivasyonları içinde gençlerin önceliklendirdiği geleceğe yatırım listede ilk sırada yer alıyor; bu gerekçe tüm katılımcılar arasında %37 ile en yüksek oranı aldı. İkinci en sık belirtilen tasarruf nedeni ise beklenmedik risklere karşı güvence ihtiyacı olarak %22 oranında öne çıktı.

Tasarruf etmeyi planlayanlar ve demografik farklılıklar

Tasarrufu olmayanlar arasında yakın dönemde tasarruf etmeyi planlayanların oranı %27. Bu oran kadınlarda önceki çeyreğe göre 6 puan artarak %31 olurken, erkeklerde %22 seviyesinde gerçekleşti. Genç yaş gruplarında yakın gelecekte tasarruf eğilimi diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek; ayrıca eğitim seviyesi yükseldikçe geleceğe yönelik tasarruf isteği de artış gösteriyor.

Tasarruf araçları tercihleri

Tasarruf araçları tercihleri şu şekilde sıralanıyor: yastık altı altın %40, yastık altı nakit %25, bir önceki çeyreğe göre yükselerek TL vadeli hesap %23, hisse senedi/borsa %18. Altın veya değerli taş/metal hesapları da %18 oranında tercih ediliyor. Vadesiz hesap tercihi %8, fonlar ise %5 seviyesinde.

Bu veriler doğrultusunda tasarruf sahibi her 5 kişiden 1'inin hisse senedi, borsa veya fonları kullandığı öne çıkıyor. Cinsiyet bazında değerlendirmede kadınlar yastık altı birikim, altın hesabı ve vadesiz hesap araçlarını erkeklere göre daha fazla tercih ederken; erkekler TL vadeli hesap, hisse senedi-borsa ve kripto para birimlerini daha çok kullanıyor. Hisse senedi ve borsayı tercih edenler içinde genç nüfus öne çıkıyor: 18-34 yaş %25, bunu 35-44 yaş %22 takip ediyor. Fonları ise ağırlıklı olarak 45 yaş altı kitle tercih ediyor.

Yatırım bilgisi ve dijital bankacılık kullanımı

Yatırım ürünleri hakkında kendini bilgili hissedenlerin oranı genel katılımcılar içinde %40 seviyesinde. Yaş gruplarına göre en yüksek bilgi sahibi olduğunu belirten grup 25-44 yaş ile %49, bunu 18-24 yaş %43 ve 45-54 yaş %38 izliyor. Erkeklerde bilgi sahibi olma oranı kadınlara göre 13 puan daha yüksek. Katılımcıların %93ü bankacılık hizmetlerinden yararlanırken, son bir ayda internet veya mobil bankacılık üzerinden hizmet alanların oranı %92ye ulaşıyor.

ING Türkiye'nin değerlendirmesi ve ürün yenilikleri

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, tasarruf sahipliğinin istikrarlı şekilde sürdüğüne dikkat çekerek bankanın yaklaşımını şöyle özetledi: Tasarruf araçlarına baktığımızda Türkiye’de bireyler ortalama iki araç üzerinden tasarruf ediyor. Ayrıca yastık altı birikimler tercihlerde ilk sıralarda yer alırken; hisse senedi, borsa ya da fonların da yüzde 23 oranında tercih edildiğini gözlemliyoruz; bu oranın daha da yükselebileceğine inanıyoruz. Tasarrufun sağlıklı bir şekilde çeşitlendirilmesi için hem finansal bilgi düzeyinin artması hem de farklı yatırım araçlarına erişimin kolaylaştırılması önemli. Biz de bu vizyonla inovatif ürünler hayata geçiriyor, dijital yeniliklerimizle yatırımı herkes için daha kolay hale getiriyoruz. Bu kapsamda ING Mobil yatırım fonksiyonlarını yeniledik. Müşterilerimiz, artık portföylerini dijitalden zahmetsizce takip edebiliyor, farklı yatırım fonlarını anında karşılaştırabiliyor ve takip listeleri oluşturarak favori yatırım araçlarının performanslarını izleyebiliyor

Kılık, gençlerdeki tasarruf sahipliğindeki artışa işaret ederek gençlere yönelik ürün çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı ve bankanın uyguladığı çözümleri anlattı: Bu oranın daha da yükselmesi için gençlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ürün çeşitliliğinin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu yaklaşımla 1996-2012 yıllarında doğanların yatırım yapabildiği GNZ fonu ve Turuncu Genç Hesapı hayata geçirdik. Bu hesaba sahip gençlerin yatırım ürünlerine daha kolay erişebilmesi için döviz ve altın alım-satım işlemlerinde özel kur avantajı, hisse senedi işlemlerinde ise komisyon avantajı sunuyoruz.

Araştırma sonuçları, Türkiye'de tasarruf eğilimlerinin demografiye göre farklılaştığını ve dijital erişim ile finansal okuryazarlığın artmasının tasarruf ve yatırım tercihlerinin çeşitlendirilmesinde belirleyici olacağını gösteriyor.

ING TÜRKİYE BİREYSEL BANKACILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TUĞÇE BORA KILIÇ