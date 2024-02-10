Canlı yayında emekli ikramiyesini ağzından kaçırdı! Maaşı az gelen emekliler düğün bayram edecek

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz’dan emekliler ile ilgili son dakika açıklaması

Canlı yayında emekli ikramiyesini ağzından kaçırdı! Maaşı az gelen emekliler düğün bayram edecek
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EMEKLİYE EK ZAM GELİYOR!

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz bir programda emeklileri yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Saymaz emeklilerin 5 bin lira ek ödeme alacağını belirtti. İşte konu ile ilgili detaylar…

para

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, emeklilere müjdeyi verdi. Geçim sıkıntısı grupların başında gelen emeklilere 5 bin lira ikramiye verileceği belirtildi. Yeni yılın girmesi ile birlikte emekli maaşlarında da düzenleme yapılarak 10 bin lira ya çıkarılan en düşük emekli maaşı emeklileri pek sevindirmedi. Ancak Saymaz emeklilere ikramiye verileceğini belirtti.

5 BİN LİRA İKRAMİYE

Buna göre emekli maaşlarında devlet tarafından iyileştirme veya ikramiye yapılmasına sıcak bakıldığını ifade eden Saymaz düzenleme ile birlikte emekli maaşlarına 5 bin lira ikramiye verileceğini belirtti. İsmail Saymaz, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılması gündemde. Bu da emeklilerin ekonomik sıkıntılarının bir nebze de olsa iyileşmesine katkıda bulunacaktır’ açıklamasında bulundu.

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