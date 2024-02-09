CarrefourSA’da şubat ayı fırsatları yumuşatıcı arayanların yüzüne gülecek! Bir çok ürün indirimli satışta

Şubat ayı fırsatları kapsamında yumuşatıcı indirimi bekleyenlere müjdeli haber CarrefourSA marketlerden verildi. CarrefourSA marketlerde bir çok çamaşır yumuşatıcısı uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. Bingo, Vernel, Peros, Yumoş ne ararsanız CarrefourSA marketlerde şubat fırsatları kampanyası adı altında indirimli şekilde satışta. İşte CarrefourSA marketlerde 11 Şubat tarihine kadar devam edecek indirim kampanyasını detayları…

63 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA YUMUŞATICI SATIN ALABİLECEKSİNİZ

Carrefour marketler tarafından başlatılan şubat ayı fırsatları kapsamında CarrefourSA karta sahip olan vatandaşlar indirimli şekilde 63 TL’den başlayan fiyatlarla yumuşatıcı alabilecekler. Kampanya kapsamında U Green Clean Yumuşatıcı Lavanta 1000 170,90 TL’den 121,70 TL’ye, Bingo Soft Çeşitleri 3 L 90,25 TL’den 63,20 TL’ye, Vernel Max Konsantre Sıvı Çamaşır 92,90 TL’den 65 TL’ye, Yumoş Extra Konsantre Çamaşır 99,75 TL’den 69,80 TL’ye, Vernel Sıvı Çamaşır Yumuşatıcısı Gülün 93,90 TL’den 65,70 TL’ye, Peros Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 89,90 TL’den 62,90 TL’ye ve son olarak Vernel Gülün Büyüsü 5 lt 50 Yıkama Yumuşatıcı 127,50 TL’den 89,30 TL’ye düşüyor. Sizler de gayet uygun fiyatlara CarrefourSA marketler şubat fırsatlarından yararlanarak yumuşatıcı satın almak istiyorsanız; muhakkak en yakın CarrefourSA market şubesine uğramalısınız. CarrefourSA karta sahip vatandaş uygun fiyatlarla birden fazla yumuşatıcı sepetine ekleyip eve gidebilecek.



