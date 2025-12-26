Çarşı 2026 Balıkesir'de: 27-31 Aralık 2025'te Cumhuriyet Meydanı'nda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Çarşı 2026 için geri sayım başladı. 27-31 Aralık 2025 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açılacak etkinlik, yeni yıl coşkusunu şehre taşıyacak.

Beş Günlük Programda Neler Var?

Beş gün boyunca gerçekleştirilecek programda ziyaretçileri konserler, el emeği ürün stantları ve eğlenceli atölyeler bekliyor. Etkinlik boyunca düzenlenecek konserlerle günler müzikle dolarken, atölye çalışmaları ve etkinliklerle her yaştan katılımcı için alternatifler sunulacak.

Kadın Girişimciliğine Destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde hayata geçirilen proje; kadın kooperatifleri, üreten kadınlar ve kadın üreticilere destek sağlamayı amaçlıyor. Yeni yıl ruhunu yansıtan stantlarda kadın girişimcilerin özgün tasarımları ve el emeği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşarak gelir elde etme fırsatı yakalayacak.

Standlar, Atölyeler ve Aile Dostu Etkinlikler

Etkinlik alanında 100 stant kurulacak ve her bütçeye uygun ürünler sergilenecek. Çocuklara yönelik eğlenceler; çeşitli el işi yapımı, 3 boyutlu kitap yapımı, origami ve kar küresi yapımı atölyeleriyle küçük ziyaretçilere keyifli deneyimler sunulacak. Günleri ise konserlerle taçlandırılacak müzik programları tamamlayacak.

Toplumsal ve Ekonomik Katkı

Projeye Arbil Akın'ın destekleriyle kadınların iş gücüne katılımını artırma hedefi damga vuruyor. Etkinlik, hem şehrin yılbaşı coşkusunu güçlendirecek hem de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla kadın üreticilerin ekonomik gücünü destekleyecek.

Binlerce vatandaşın katılması beklenen Çarşı 2026, Balıkesir'in kültürel ve ekonomik yaşamına renk katacak bir buluşma olarak öne çıkıyor.

