DOLAR
42,92 -0,17%
EURO
50,63 0,52%
ALTIN
6.246,17 -1,23%
BITCOIN
3.816.570,89 -1,19%

Malatya ve Adıyaman Odalarından İş Birliği Vurgusu

MTSO Başkanı Sadıkoğlu ile Adıyaman TSO Başkanı Torunoğlu, 6 Şubat depremlerinin etkileri ve bölgenin hızlı toparlanması için odalar arası iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:11
Malatya ve Adıyaman Odalarından İş Birliği Vurgusu

Malatya ve Adıyaman Odalarından İş Birliği Vurgusu

MTSO ile Adıyaman TSO yönetimleri yeniden yapılanma için ortak adımları konuştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, odalarını ziyaret eden Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, 6 Şubat depremlerinin Malatya ve Adıyaman'da yarattığı ekonomik kayıplar, iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ile yeniden yapılanma sürecinde atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Taraflar, bölgenin daha hızlı toparlanması için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyarette konuşan başkanlar, dayanışma ve koordinasyonun ticaret ile sanayinin canlanmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Sadıkoğlu, Torunoğlu'na nazik ziyareti için teşekkür ederek

Görüşme, odalar arasında bilgi paylaşımı, ortak projeler ve bölgesel ekonomik toparlanma stratejilerinin geliştirilmesine yönelik adımların atılması çağrısıyla sonlandı.

SADIKOĞLU VE TORUNOĞLU’NDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

SADIKOĞLU VE TORUNOĞLU’NDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

SADIKOĞLU VE TORUNOĞLU’NDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği
2
Kilis'te Hibe Destekli Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları Dağıtıldı
3
3. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Yol Haritası
4
Gıda Arzı Güvenliği İçin Tarımda Teknolojik Dönüşüm Şart
5
Tavşanlı'da Mera Islahı: Çardaklı'da Gübreleme ile Verim Artışı
6
Yalova Makine İhtisas OSB’de Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor
7
Bayraktar: 2026'da Akkuyu'da İlk Elektriği Üreteceğiz

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı