Malatya ve Adıyaman Odalarından İş Birliği Vurgusu

MTSO ile Adıyaman TSO yönetimleri yeniden yapılanma için ortak adımları konuştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, odalarını ziyaret eden Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmede, 6 Şubat depremlerinin Malatya ve Adıyaman'da yarattığı ekonomik kayıplar, iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ile yeniden yapılanma sürecinde atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Taraflar, bölgenin daha hızlı toparlanması için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ziyarette konuşan başkanlar, dayanışma ve koordinasyonun ticaret ile sanayinin canlanmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Sadıkoğlu, Torunoğlu'na nazik ziyareti için teşekkür ederek

Görüşme, odalar arasında bilgi paylaşımı, ortak projeler ve bölgesel ekonomik toparlanma stratejilerinin geliştirilmesine yönelik adımların atılması çağrısıyla sonlandı.

SADIKOĞLU VE TORUNOĞLU’NDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU