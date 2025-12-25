OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği

Türkiye'nin tamamlayıcı mesleki emeklilik sisteminin önde gelen temsilcilerinden OYAK ile 5 binden fazla satış noktasında hizmet veren KOOP Market, üyelerine yönelik sürdürülebilir bir tüketici fayda modeli için stratejik iş birliği imzaladı.

İş birliği ve uygulama detayları

İmzalanan protokolle, OYAK üyeleri ve birinci derece aile yakınları KOOP Market mağazalarından avantajlı koşullarda alışveriş yapabilecek. Protokol, KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan ve OYAK Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çağrı Özer tarafından imzalandı.

Model, 500 bini aşkın üye ile birinci derece ailelerini kapsayarak yaklaşık 1 milyon kişiye doğrudan ulaşmayı hedefliyor. Üyeler, ek başvuruya gerek olmaksızın OYAK Platform uygulaması üzerinden sağlanacak kod ile indirimlerden yararlanacak; kod uygulama üzerinden üretilecek ve kullanımı için ayrıca başvuru gerekmeyecek.

Erişilebilirlik ve geliştirme planları

Erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı esas alınarak hayata geçirilen uygulamanın, tarafların ortak değerlendirmeleri doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde daha da geliştirilmesi planlanıyor.

Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın değerlendirmesi

Hüseyin Aydın: "Tarım Kredi olarak üreticiden tüketiciye uzanan entegre yapımızla, toplumsal faydayı merkeze alan bir perakende anlayışı benimsiyoruz. Tarım Kredi büyük bir ekosistem ve değer üretmeye, oluşan bu değeri iş birliği yaptığımız kurumlarla da paylaşmaya çalışıyoruz. OYAK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, KOOP Market’in yalnızca bir satış noktası değil; hanelerin bütçesine katkı sağlayan, erişilebilir ve güvenilir bir çözüm ortağı olduğunun göstergesi".

OYAK'tan amaç ve hedefler

Ahmet Çağrı Özer: "OYAK olarak üyelerimizin ve ailelerinin yaşam kalitesini artıran, günlük hayatlarına doğrudan dokunan projeleri önceliklendiriyoruz. KOOP Market ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, yalnızca bir avantaj uygulaması değil; geniş bir kitlenin ihtiyaçlarının birçoğuna erişimini kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir bir model."

Ortak hedef: Kalıcı sosyal fayda

OYAK ve KOOP Market, kurumsal güçlerini sosyal sorumluluk anlayışıyla birleştirerek, yüz binlerce ailenin günlük yaşamına dokunan kalıcı fayda modelleri üretmeyi amaçlıyor. İş birliği, OYAK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı.

TÜRKİYE'DE TAMAMLAYICI MESLEKİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN BAŞARILI ÖRNEKLERİNDEN OYAK, 5 BİNİN ÜZERİNDE SATIŞ NOKTASINDA HİZMET VEREN KOOP MARKET İLE STRATEJİK BİR İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ. BU KAPSAMDA, OYAK ÜYELERİ VE AİLELERİ KOOP MARKET'TEN AVANTAJLI ALIŞVERİŞ YAPMA İMKANINA SAHİP OLACAK.